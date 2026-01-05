Más de 500 kilómetros de historia: el Conicet identificó sitios arqueológicos en la Cordillera de los Andes

Investigadores del Conicet realizan relevamientos en la Cordillera de los Andes para diseñar el Sendero en base a sitio arqueológicos de interés. Se trata de una iniciativa del Ente Mendoza Turismo (Emetur) que busca unir el Parque Aconcagua con el Paso Pehuenche, y ya dio los primeros resultados.

El proyecto se basa en un camino de más de 500 kilómetros que integrará naturaleza, patrimonio e historia, mediante la participación de instituciones públicas y privadas.

La presidenta del Ente Mendoza Turismo , Gabriela Testa, comentó que “el Conicet cuenta con una mirada objetiva y metódica y el reconocimiento tanto de la institución como de sus profesionales, lo que aporta un valor agregado fundamental en la elaboración de un producto turístico o en la puesta en valor de un atractivo”.

Según la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) "en una primera etapa del trabajo se documentaron decenas de sitios inéditos y se elaboraron recomendaciones para su conservación. La segunda parte de las tareas se llevarán adelante durante este 2026".

Las entidades involucradas ya realizaron una travesía planificada por los andinistas "Los Libertadores", con la compañía de guardaparques, clubes de montaña y personal del Ejército. "La participación de investigadoras e investigadores en este proyecto permite incorporar una perspectiva científica a las decisiones vinculadas con el desarrollo turístico en territorios de alto valor patrimonial", destacó la casa de altos estudios.

El proyecto tiene dos unidades ejecutoras:

Instituto de Evolución, Ecología Histórica y Ambiente (Idevea, Conicet-UTN) : a cargo del relevamiento desde el sur de la Laguna del Diamante hacia el sur de Mendoza.

: a cargo del relevamiento desde el sur de la hacia el sur de Instituto Interdisciplinario de Ciencias Básicas (ICB, Conicet-UNCUYO): recorre los tramos del sendero que incluyen la laguna y el camino hacia el norte, hasta la localidad de Punta de Vacas, en el límite con Chile.

Sendero de Gran Recorrido de los Andes: sector sur

Idevea ya registró once sitios arqueológicos en el sur mendocino, en un tramo de unos 200 kilómetros, entre los que se encuentran estructuras habitacionales poco documentados en la región.

"Los trabajos incluyeron la georreferenciación y caracterización de cada sitio, lo que permitirá obtener información sobre las tecnologías utilizadas, las redes de intercambio y los circuitos de movilidad de los grupos humanos que habitaron la cordillera", detalló la UNCuyo.

La investigadora del Conicet Nuria Sugrañes contó que algunos sitios son de gran relevancia porque hay poca información sobre la forma de vida de las comunidades en zonas de más de 2.200 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, no todos los sitios identificados serán incluidos en el sendero, dado que realizarán una selección en base a su potencial turístico y su debida conservación.

“El trabajo implica seleccionar algunos de ellos para que puedan ser mostrados al público complementando el interés paisajístico del sendero con el arqueológico”, aclaró la especialista.

Tramo norte del Sendero

El ICB también identificó nuevos sitios arqueológicos y distintas intervenciones humanas en alta montaña. “El reconocimiento de nuevos espacios de ocupación y tránsito por la cordillera aporta conocimiento sobre la prehistoria regional y la construcción del paisaje en tiempos prehistóricos, a la vez que enriquece el valor cultural del sendero”, explicó la becaria posdoctoral del Conicet, María Sol Zárate.

“El relevamiento arqueológico del sendero representó un gran desafío en cuanto a que la campaña de demarcación se hizo al mismo tiempo que la expedición de investigación arqueológica. No obstante, se pudo realizar un diagnóstico inicial del potencial patrimonial del sendero, hipotetizar sobre la historicidad del mismo y planificar acciones de gestión, conservación, puesta en valor y divulgación, mediante distintas intervenciones interdisciplinarias como rescates, monitoreos y planes de manejo”, detalló Alejandra Gasco, investigadora del Conicet en el ICB.

El equipo registró campamentos antiguos, mojones, aleros acondicionados, estructuras de origen incaico y construcciones históricas vinculadas al Ejército. "Uno de los sectores más relevantes es la Caldera del Diamante, que presenta evidencias de ocupación desde hace 2.600 años y más de cuarenta estructuras vinculadas al Tawantinsuyu (Imperio inca), entre ellas una plataforma ceremonial, denominada 'ushnu'", detalló la UNCuyo.