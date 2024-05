Los mendocinos que visitaron a Leda Bergonzi: la mujer rosarina que se le atribuyen milagros

En su experiencia con Leda, Ruiz agregó: “Llegamos a las 11 de la mañana y nos atendió cerca de las 18; me tocó la cabeza y rezaba en otro idioma que yo no reconocía. Me sorprendió la cantidad de gente que había, cerca de nosotros -de hecho- había un contingente de personas que venía de Río Negro, que había llegado en dos colectivos”.