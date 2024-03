La periodista Mercedes Ninci sufrió un violento robo: "Vivimos un infierno"

Según su relato, las personas que entraron a su casa le dijeron “sabemos que tenés contactos en Comodoro Py y que sos amiga del Papa”, y que la veían en el programa Bendita, de Canal 9, donde ya no trabaja. “Trataba de hablarles tranquila, y me gritaban y me decían que los iba a denunciar porque era amiga de los políticos. Les dije: ‘Si hay alguien que no es amiga de los políticos, soy yo”, aseveró. “En un momento Marquitos que es muy católico hizo una oración muy fuerte al Espíritu Santo y rezó por todos nosotros, por ellos, por sus familias. Y fue un momento tremendo para los chorros también, que lo querían hacer callar”, añadió.

“Vinieron a cara descubierta, tenían guantes y eran muy profesionales, sobre todo el que nos custodiaba a nosotros. Tenían unos 30 años. El líder era muy carismático, dijo que estuvo 15 años en cana. Yo tenía miedo de que a las chicas las violaran”, dijo notablemente afectada. “No sé si pasaron dos horas, parecía una vida. Querían oro y plata. Primero nos pidieron los celulares. Me revolvieron toda la casa”, explicó la periodista.

La búsqueda de justicia y la falta de seguridad

Ninci reveló que hace unos días ya habían intentado forzar la puerta de su casa en la calle Guardia Vieja y que ella había notificado de esta situación a personal del Ministerio de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires.

Las autoridades, bajo la dirección del fiscal Edgardo Orfila, han comenzado una investigación para identificar a los responsables de este violento robo. Se han ordenado diversas medidas, incluyendo el testimonio de la propia Ninci y el análisis de las cámaras de seguridad. La cronista manifestó su sospecha de que los ladrones contaban con información previa sobre la vivienda y sus ocupantes.

En medio del caos y la incertidumbre, Ninci expresó su frustración por la falta de acción del Ministerio de Seguridad, a pesar de haber reportado un intento de robo anterior. La sensación de vulnerabilidad y el trauma causado por el asalto han dejado a la familia con un largo camino de recuperación por delante./LN.