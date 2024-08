La influencer mendocina que enseña a coser y reciclar gratis desde Youtube

“El profesorado me dio todas las herramientas de la docencia y me enseñó a transmitir con pasión mis conocimientos. Allí me di cuenta que nací para enseñar ”, destaca con orgullo.

Fabiana se casó con un porteño y se mudó a un barrio de Capital Federal, donde reside hace ya tres décadas. Si bien continuó dando clases de Educación Física, su espíritu inquieto y sus ganas de animarse a estar frente a una cámara, la llevaron a anotarse en programas de televisión.

“Participé en varios. Entre ellos, en el programa ‘Sin Vergüenza´, con Andrea Campbell y en ‘Ta Te Show’, conducido por Leonardo Simmons. En este último ciclo llegué a ganarme un auto”, recuerda emocionada.

Su salto a Utilísima

Mientras sostenía su vida familiar y laboral con los castings en televisión, un día se enteró de que había una convocatoria para participar en “Utilísima”. Así tomó el transporte público, fue hasta los estudios y llenó la planilla, al igual que otras 300 participantes.

“Todos iban con su título de costura bajo el brazo y yo, como no lo tenía, fui con varias prendas y muestras de lo que hacía, creo que eso los convenció más que un título ”, dijo Fabiana.

“En Utilísima aprendí cómo comunicarme mejor y también de grandes molderistas”, rememora. En este canal empezó como especialista de la sección infantil dentro de un programa que se llamaba “Puntos y puntadas”. Después incursionó en otras secciones enseñando a confeccionar ropa para adultos hasta 2013, año en que el canal cerró para siempre.

“ Después de Utilísima, me quedó ese vacío y ganas de enseñar frente a las cámaras ”, confiesa. Pese a participar en otros espacios como el programa “Tu casa, mi casa” o su escuela de Moldería y Costura (que aún funciona y tiene una considerable matrícula de alumnos), siempre quedó con ganas de volver a poder mostrar todo lo que sabe para llegar a más personas.

De las grandes pantallas a Youtube

Tras dedicarse por años a otros proyectos, en 2018 uno de sus 22 sobrinos le dijo algo clave: uno de sus videos de Utilisíma tenía "un montón de visitas", por lo que comenzó a insistirle para que hiciera su propio canal de YouTube. “Tía, ¿por qué no abrís un canal?”, le dijo.

Como si se tratara de un emprendimiento familiar, comenzaron a ayudarla a grabar los videos, a editarlos y a subirlos a la plataforma. Para su sorpresa, el canal fue un éxito desde el inicio, pero explotó durante la pandemia.

Con más de 885 tutoriales gratis para adentrarse en el mundo de la ropa hecha por uno mismo, algunos de sus videos poseen entre 1 y 4 millones de visualizaciones.

Algo que destaca la youtuber de la costura es que es una abanderada de la ley de talles, por lo que no enseña costura sobre un molde determinado “sino que cada uno puede hacer la ropa a su medida, tenga el cuerpo que tenga”.

Ahora, con 832 mil suscriptores en Youtube, 189.000 seguidores en Instagram y 60 mil en Facebook, incursiona en otras redes sociales, para llegar a la mayor cantidad de gente y edades.

“No hay límites si te lo proponés. Si yo me lo propuse y pude, todo el mundo puede”, finalizó Marquesini, quien ahora posee cuenta en Twitch.

