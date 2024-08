Jardinería: cuál es la fase lunar ideal para la poda de cítricos

La poda de árboles cítricos, en particular, es una práctica fundamental para asegurar una buena producción de frutos y mantener la salud del árbol. Sin embargo, la pregunta clave es: ¿cuál es la fase lunar más adecuada para realizar esta tarea? .

Fase lunar ideal para podar cítricos

Cuando hablamos de poda de árboles cítricos, el momento óptimo se encuentra durante cuarto menguante. Es decir, cuando el ciclo de la luna está llegando a su fin y conlleva poca actividad en los árboles cítricos. La savia vuelve a las raíces y se desarrolla la parte inferior. Esta es la fase propicia para podar y abonar el suelo, también para regar. No obstante, no debemos purgar y controlar parásitos y tampoco sembrar, ya que no crecerán rápidamente.