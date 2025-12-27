28 de diciembre de 2025
Hallazgo inédito en la arqueología: descubren presuntos restos del Arca de Noé

El desconcertante hallazgo se produjo en un país de Medio Oriente, donde investigadores solicitaron el cierre de la zona ante la posibilidad de nuevos descubrimientos.

Foto: Archivo
Un grupo de investigadores en arqueología realizó un hallazgo que despertó sorpresa y debate. Se trata de los supuestos restos del Arca de Noé, la mítica embarcación mencionada en la Biblia, que habrían sido descubiertos de manera accidental por obreros que construían una autopista cerca del monte Ararat. Según estimaciones preliminares, los vestigios datarían de miles de años antes de Cristo.

Hallazgo impactante para la arqueología: ¿es el Arca de Noé?

Arqueólogos turcos encontraron fragmentos de cerámica en las inmediaciones del monte Ararat, uno de los picos más elevados de Turquía. El dato llamativo es que estos objetos aparecieron cerca de una formación rocosa cuya silueta presenta un notable parecido con la descripción tradicional del Arca de Noé.

El descubrimiento se produjo en la denominada Formación Durupinar, un sitio señalado desde mediados del siglo XX. Los estudios realizados revelan presencia humana en la zona entre los años 5500 a.C. y 3000 a.C., un período que coincide con la cronología bíblica vinculada al relato de Noé.

Arca de Noé - Hallazgo (1)
¿Es o no el Arca de Noé?: así luce la formación rocosa turca del monte Avarat.

¿Es o no el Arca de Noé?: así luce la formación rocosa turca del monte Avarat.

La Formación Durupinar fue identificada en 1959 por el capitán Ilhan Durupinar. Con el paso del tiempo, y a raíz de intensas lluvias y movimientos sísmicos, el terreno se modificó hasta adquirir una silueta que muchos asocian con la mítica embarcación.

Desde entonces, las controversias científicas y religiosas se multiplicaron a lo largo de las décadas. Para el cristianismo, el lugar tiene un fuerte valor simbólico, ya que su cercanía con el monte Ararat refuerza la tradición que señala esa región como el sitio donde el arca habría quedado varada.

En este contexto, equipos de investigación de la Universidad Agri Ibrahim Cecen y de la Universidad Técnica de Estambul trabajan desde 2022 junto a especialistas en geoarqueología, geofísica y química para analizar las rocas del área, que corresponderían al período Calcolítico.

Si bien aún no existe una confirmación concluyente que vincule el hallazgo con el Arca de Noé, los investigadores expresaron su preocupación por el deterioro del sitio. Señalan que el accionar de turistas, que se llevan fragmentos de roca, pone en riesgo un patrimonio de gran valor y dificulta futuras investigaciones. Por ese motivo, solicitaron al gobierno turco medidas de protección y conservación de la zona.

