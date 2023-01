Fernando Báez Sosa: "Negro de mierda, me lo voy a llevar de trofeo", dijo uno de los rugbiers

juicio Fernando Báez Sosa, imputados, rugbiers Las testimoniales en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa siguen complicando a los ocho rugbiers imputados Foto: Télam

La joven declaró visiblemente afectada al recordar el hecho y su testimonio conmovió a los padres de la víctima presentes en la sala.

Al retirarse de los tribunales de Dolores, la testigo dijo a la prensa que le quedó "una marca muy grande" y pidió "disculpas" porque el escenario del crimen, Villa Gesell, es la ciudad donde ella vive.

Sobre el ataque, la testigo contó a los periodistas que los agresores "se fueron, regresaron, se tenían que sacar las ganas". "A los amigos (de Fernando) les decían que no se metan, que la bronca era con él, con Fernando, por eso también les pegaban a los amigos", agregó.

La joven recordó que, tras el crimen, habló en la plaza de Villa Gesell durante una manifestación con velas que se realizó y que cuando los investigadores la contactaron ella habló con su familia -entonces era menor de edad- y le dijo que quería ayudar,

"Le dije 'Ma', este recuerdo lo voy a llevar, pero si hoy en día puedo hacer algo más que ayude lo voy a hacer", recordó que le dijo a su madre.

“Ahora que estamos afuera por qué no me decís lo que me decías adentro”

En sentido similar se expresó Marcos Acevedo, un taxista que se encontraba en su auto frente al boliche al momento del ataque, quien dijo que observó a Fernando Báez Sosa tomando un helado tras ser expulsado del boliche, y que en ese momento vio salir a otro grupo del local, uno de cuyos integrantes estaba "totalmente exaltado, fuera de sí", y que luego esos jóvenes "cruzan la calle" tras reconocer a la víctima y "van derecho" hacia ella.

Marcos Acevedo, taxista, juicio Fernando Báez Sosa, rugbiers, testigo Acevedo, el taxista que dejó ese trabajo tras el impacto que le generó presenciar el crimen de Fernando Báez Sosa Foto: Télam

Relató que "empiezan a pegarle sin mediar palabra", y dijo que "no hubo piedad" y que le gritaban "negro de mierda, ahora que estamos afuera por qué no me decís lo que me decías adentro".

Aseguró además que por el impacto que le produjo "la brutalidad del hecho", no volvió a manejar el taxi.