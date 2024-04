Fallout: cuándo y en dónde se entrena la esperada serie.

La serie se desarrolla después de los eventos de Fallout 4 y se sitúa principalmente en el año 2296. La línea de tiempo del programa se conecta con los juegos anteriores de la franquicia, pero los escritores fueron cuidadosos de no favorecer a una facción de fans sobre otra. Según Geneva Robertson-Dworet: "Queríamos ser fieles a la mitología de todos los juegos preexistentes, con la excepción de no comprometernos con un solo final" .

En cuanto al elenco, destacan los actores Ella Purnell (Yellowjackets), Aaron Moten (El milagro del padre Stu) y Walton Goggins (Los 8 más odiados), quienes dan vida a personajes completamente diferentes entre sí. Lucy representa la inocencia de alguien que vivió toda su vida en un refugio de Vaul-Tec y se muestra optimista, creyendo en la bondad de todos. Maximus es un aspirante de la Hermandad de Acero, idealista pero consciente de la dureza del Yermo. Por último, el Necrófago es un humano mutado que vive como un cowboy en el Yermo y solo confía en sí mismo y en su supervivencia.

Fallout: similitudes entre la serie y los videojuegos

Desde hace tiempo, las adaptaciones de videojuegos al cine y las series de televisión dieron un giro de 180 grados en cuanto a calidad se refiere. Ya quedó en el pasado la época oscura y de poca calidad de los años 90 y principios de los 2000. Ahora, estamos ante una explosión de obras de gran calidad, como las películas de Sonic, la serie de The Last of Us y la última apuesta de Prime Video: la primera temporada de Fallout.

La serie de Fallout en Prime Video fue bendecida por Bethesda y cuenta con la dirección de Jonathan Nolan, conocido por su trabajo en Westworld y la trilogía de Batman junto a su hermano Christopher. En una entrevista con Jonathan, confesó ser un apasionado de Fallout, lo que lo convirtió en el director ideal para el proyecto, nombrado por Todd Howard, el creador de los juegos originales.

Aunque ninguno de estos personajes aparece en los juegos, la ambientación y el contexto general de la serie son reconocibles para quienes jugaron Fallout 4, Fallout 76 y otras entregas anteriores. Nueva California es un yermo desértico y radiactivo después de las explosiones nucleares hace dos siglos.

La trama comienza en el año 2296, cuando Lucy tiene que salir al exterior por primera vez en busca de algo muy particular, lo cual nos recuerda a las misiones de Fallout New Vegas. Una vez fuera, debe enfrentarse a ghouls, bandidos, trampas y mutarachas.

La serie busca tener un estilo propio, que reproduce fielmente el lore de los juegos de Fallout y las sensaciones que estos generan. En cuanto al lore, encontramos desde máquinas expendedoras de Nuka Cola hasta referencias a Grognak el Bárbaro, vacas con dos cabezas y stimpaks para sanarse al instante. Además, las ciudades hechas de escombros y chatarra, los monstruos a los que se enfrentan los protagonistas y la icónica servoarmadura T-60 de la Hermandad de Acero están recreados con gran precisión.

Qué Fallout hay que jugar para entender la serie de Amazon

La última tendencia de adaptar videojuegos a series y películas nos brinda la oportunidad de explorar el mundo postapocalíptico de Fallout sin necesidad de agarrar un joystick. Pero si te animás a probar el juego, hay mucho que podrías ganar.

Los desolados paisajes del mundo creado por Bethesda cautivaron a muchos gracias a su imaginación y técnica al crear videojuegos. En Fallout, te sumergirás en un mundo abierto solitario donde ocurren cosas interesantes. Una fórmula que supo conquistar a los jugadores y ahora también a los espectadores de la serie.

Si todavía no jugaste ningún juego de la franquicia y te gustaría adentrarte en el mundo que se recrea en la serie, tenés muchas opciones para dar tus primeros pasos en esta aventura. No te preocupes si te sentís abrumado al entrar en una nueva saga, acá te ayudaremos a elegir mejor, según publica El Destape.

La lista de juegos de Fallout es larga y las posibilidades son extensas. Pero si venís de ver la serie, te recomendamos empezar por Fallout 4, la mejor opción para dar continuidad a lo que ya experimentaste en la pantalla. Aunque no está exento de problemas, Bethesda trabajó en mejorar su rendimiento y elementos disonantes a lo largo del tiempo, transformando a Fallout 4 en una experiencia completamente disfrutable.