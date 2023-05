Explotó un "equipo de calefacción" en una escuela de Potrerillos

“La escuela está en el medio de la Villa Potrerillos y empezaron a llegar vecinos de diferentes lugares porque habían escuchado la explosión. No fue algo suavecito”, describió una madre del colegio.

“Tantos desde la primaria como desde la secundaria desde hace años se presentan notas para que desde Infraestructura de la DGE (Dirección General de Escuelas de Mendoza) solucionen dos problemas: cloacas y pérdida de gas del sistema de calderas”, destacó otra mamá de un estudiante de la institución secundaría.

Además, los entrevistados por Sitio Andino resaltaron que la caldera que explotó está sobre los cursos donde asiste 5to año y describieron que por la explosión hasta los focos se cayeron.

“Evacuaron a todos los niños, llegaron los bomberos y la policía. La escuela quedo sin clases hasta nuevo aviso. Hoy estamos contando daños materiales y porque no explotó la segunda caldera y podemos decir que nadie salió lastimado y que no tuvimos que salvar a nadie debajo de escombros. Pero nada quita que no pudiera haber pasado”, resaltaron los padres.

Por parte de los estudiantes de 5to que se encontraban justo debajo de la caldera expresaron: “Estábamos a punto de salir al recreo de las 17 horas y se sintió un estallido y al estar arriba de nuestro curso fue lo que más se sintió. Cayó tierra, sonaron los vidrios, se rompieron las luces, los ventiladores que no están en buenas condiciones se movieron todos y ahí nos evacuaron”

“El equipo directivo actuó de inmediato. Llegaron los bomberos y la policía de forma rápida”, advirtió otro de los alumnos.

Respuesta de Infraestructura Educativa

Desde Infraestructura Educativa destacaron que “se rompió un equipo de calefacción por aire, no es una caldera ” y agregaron: “La falla se produjo en un sensor de un detector de llama y rompió un caño”.

Además, aseguraron que están en la búsqueda del repuesto del equipo y estiman dejar todo solucionado esta semana.

Hasta el momento los estudiantes que poseen las condiciones pueden acceder a clases virtuales. Se estima que el próximo lunes regresen a la presencialidad.