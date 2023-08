Enfermedades del cerebro: las deudas en el diagnóstico y el tratamiento

Ese estudio como muchos otros, son pruebas de laboratorio que todavía no se pueden aplicar en la práctica. Pero "es importante comentarlo porque estas noticias salen y a veces queda la idea que uno va al laboratorio y dice, hágame un estudio Alzheimer positivo, Alzheimer negativo y no funciona así. Entonces está bueno aclararlo porque es una pregunta muy frecuente en el consultorio”, dice Andrés Barboza, jefe del Servicio de Neurología del Hospital Central.

Al mismo tiempo, reconoce que hay “una deuda muy grande que todavía tiene la ciencia con las personas que tienen Alzheimer o que tienen el potencial de tener Alzheimer. Y es que no tenemos lo que se llama un biomarcador preciso disponible en la clínica. ¿Qué quiere decir esto? Un biomarcador es un estudio, un análisis que uno hace y que me dice si la persona tiene o no la enfermedad. Por ejemplo, en la diabetes puede medirse directamente la glucosa y con eso digo si la persona es diabética o no es diabética, tengo un buen biomarcador para establecerlo. En el caso del Alzheimer no, no es tan simple porque es un proceso muy complejo el que se produce a nivel cerebral y en el que obviamente están identificadas”

Según las explicaciones dadas por el doctor Barboza, las proteínas anormales que están involucradas en el desarrollo del Alzheimer, están identificadas pero son difíciles de medir. “Hoy por hoy, los estudios que se hacen para saberlo con certeza se llama Tomografía por Emisión de Positrones PET, que incluso no se hace por más que existan equipos de PET, no todos miden la proteína normal del Alzheimer, que se llama beta amiloide”, indica.

Con este estudio sí se podría detectar con precisión la situación; o con otros métodos como los que se realizan con el líquido cefalorraquídeo mediante una punción lumbar.Sin embargo, todo esto está en proceso de investigación y no se usa en la práctica.En ese sentido, Barboza agrega “ no se puede decir al paciente vaya acá al centro de imágenes que le hagan el estudio porque no se lo van a hacer. En algún momento yo creo que va a ser un futuro bastante cercano, ya lo vamos a tener mucho más accesible para todas las personas.

¿Qué es el deterioro cognitivo?

Deterioro cognitivo es la pérdida de las funciones cognitivas, es decir, la memoria, el lenguaje, la capacidad de realizar movimientos aprendidos y la capacidad de reconocer. La causa más común de trastorno cognitivo es el Alzheimer pero hay otras, por ejemplo, personas que tienen muchos problemas circulatorios cerebrales o después de un ACV pueden quedar con un trastorno cognitivo ( vasculares).

Después hay otra forma en la que predominan las alteraciones del comportamiento:eso se llama demencia fronto-temporal. Recientemente se le hizo el diagnóstico y se hizo muy conocido en los medios porque era la enfermedad que tenía Bruce Willis, por ejemplo. “ Es decir, hay muchas otras causas de trastorno cognitivo, pero se enfoca en el Alzheimer porque es la más frecuente y es con la que también yo te decía que tenemos una deuda en cuanto a las posibilidades de hacer diagnósticos”.

Para el especialista, la deuda también se extiende a los tratamientos “ya que tienen unos beneficios modestos y muchas veces transitorios. No podemos curarlo. También hace un poquito tiempo salió una noticia de un medicamento nuevo en Estados Unidos que están preguntando mucho a los pacientes, pero en realidad ese medicamento nuevo lo que hace es lento y poco. La progresión en algunas escalas de memoria no es lo que cura el Alzheimer y los otros problemas grandes. Además, de los costos, miles de dólares para miles de dólares por mes, y no hay sistema de salud que se pueda sostener considerando la prevalencia tan alta que tiene la enfermedad de Alzheimer”

¿Cómo se diagnóstica?

Actualmente los criterios para determinar si una persona tiene o no Alzheimer son criterios clínicos que definen el grado de afectación de la memoria. Mediante una evaluación neuropsicológica realizada por psicólogos especialistas en memoria utilizan una serie de test que revelan la presencia de un trastorno cognitivo. Complementariamente se hacen estudios de imagen, tomografía, resonancia pero para descartar que pueda haber otra causa como un tumor o una hemorragia o tal vez, una patología como la hidrocefalia, que es la dilatación de unas cavidades que hay dentro del cerebro.

“Se usa más para descartar otras cosas, no para confirmar el Alzheimer. Y en cuanto a análisis también se hace el análisis de sangre, pero para descartar otras también potenciales causas. Por ejemplo, una persona puede tener un problema severo en las tiroides y eso es lo que le genera el trastorno de memoria o un déficit severo de la vitamina B12. Eso también genera trastorno de memoria o si tiene una insuficiencia en el funcionamiento del hígado del riñón. Todas esas son causas que pueden dar trastorno cognitivo y que se pueden tratar. Pero en ese análisis de sangre no hay un estudio específico para decir que tiene Alzheimer. Es un trabajo un poco detectivesco”.

En resumen, no hay tratamiento precoz, cuando se llega a la consulta, el cerebro ya está dañado y no es posible determinar si es hereditario. Por lo tanto, el mejor tratamiento es cuidar al cerebro porque tampoco es posible predecir si habrá deterioro cognitivo por demencia, por Parkinson o un ACV.

Cómo se cuida al cerebro?, la lista la hace el propio Barboza: