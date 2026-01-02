El primer caso de gripe H3N2 en Mendoza corresponde a la variante K

El primer caso de la "super gripe " H3N2 en Mendoza corresponde a un hombre de 74 años con enfermedades de base, que llegó desde España. Este viernes se confirmó que el contagiado tiene la variante K. Desde Salud aseguraron que es un caso aislado y descartaron contagios cercanos.

El miércoles, las autoridades sanitarias de Mendoza confirmaron el primer caso de gripe A H3N2 en la provincia y el hombre fue internado en el servicio de cuidados intensivos del hospital Ramón Carrillo, en Las Heras .

Al hombre le realizaron estudios y las muestras fueron enviadas al Instituto Malbrán , de Buenos Aires , donde confirmaron que contrajo la variante K . Por el momento, se trata de un caso aislado , bajo control médico, y no hay circulación comunitaria de gripe H3N2 en Mendoza.

El paciente llegó a Mendoza el 17 de diciembre y comenzó con síntomas gripales 48 horas después de su arribo. Se trata de un mendocino que reside en España, país donde actualmente hay circulación activa de esta cepa del virus.

RECOMENDACIONES FRENTE A LA NUEVA VARIANTE DE INFLUENZA A (H3N2) La influenza A (H3N2) es un subtipo del virus de la gripe. Hasta el momento, no demostró ser más grave que otras variantes. Se recomienda mantener las medidas habituales de cuidado frente a los virus… pic.twitter.com/7s2CeZtl7H

La variante K es un subclado que actualmente circula en Estados Unidos y Europa. A su vez, es más contagiosa, pero no conlleva mayor gravedad que las otras variantes.

Es importante conocer los síntomas de la "super gripe", los cuales son:

Fiebre alta

Dolores musculares y articulares

Cansancio intenso

Dolor de cabeza

Síntomas respiratorios

Desde el Ministerio de Salud y el hospital Carrillo reiteraron la importancia de consultar rápidamente ante fiebre persistente o dificultad para respirar, especialmente en personas con factores de riesgo.