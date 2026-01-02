2 de enero de 2026
El primer caso de gripe H3N2 en Mendoza corresponde a la variante K

El Instituto Malbrán confirmó que el hombre que contrajo la "super gripe" tiene la variante más contagiosa. Los detalles.

El primer caso de la "super gripe" H3N2 en Mendoza corresponde a un hombre de 74 años con enfermedades de base, que llegó desde España. Este viernes se confirmó que el contagiado tiene la variante K. Desde Salud aseguraron que es un caso aislado y descartaron contagios cercanos.

El paciente se encuentra internado en cuidados intensivos del hospital Carrillo.
Al hombre le realizaron estudios y las muestras fueron enviadas al Instituto Malbrán, de Buenos Aires, donde confirmaron que contrajo la variante K. Por el momento, se trata de un caso aislado, bajo control médico, y no hay circulación comunitaria de gripe H3N2 en Mendoza.

Los detalles del primer caso de gripe H3N2 en Mendoza

El paciente llegó a Mendoza el 17 de diciembre y comenzó con síntomas gripales 48 horas después de su arribo. Se trata de un mendocino que reside en España, país donde actualmente hay circulación activa de esta cepa del virus.

La variante K es un subclado que actualmente circula en Estados Unidos y Europa. A su vez, es más contagiosa, pero no conlleva mayor gravedad que las otras variantes.

Es importante conocer los síntomas de la "super gripe", los cuales son:

  • Fiebre alta
  • Dolores musculares y articulares
  • Cansancio intenso
  • Dolor de cabeza
  • Síntomas respiratorios

Desde el Ministerio de Salud y el hospital Carrillo reiteraron la importancia de consultar rápidamente ante fiebre persistente o dificultad para respirar, especialmente en personas con factores de riesgo.

