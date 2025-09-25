Servicios

El pago con código QR en el transporte público creció exponencialmente en Mendoza

De acuerdo con datos oficiales, se trata de la segunda modalidad de pago utilizada en el transporte público , después del Sistema Único de Boleto Electrónico.

El pago con código QR en el transporte público creció exponencialmente en Mendoza.

El pago con código QR en el transporte público creció exponencialmente en Mendoza.

Foto: Cristian Lozano
 Por Natalia Mantineo

El sistema de transporte público de la provincia Mendoza ha experimentado una revolución silenciosa y veloz desde la implementación del pago con código QR, en mayo de este año. De acuerdo con los datos oficiales proporcionados por la Secretaría de Servicios Públicos, el 22% de las transacciones diarias, de un total de 800.000, se realizan con esta modalidad.

transporte, pasajeros, colectivos, micros, bondi, mendotran, parada de micro.jpg
El 22% de los usuarios de transporte público abonan el boleto con código QR.

El 22% de los usuarios de transporte público abonan el boleto con código QR.

Transporte público: creció el pago con código QR

Luis Borrego, subsecretario de Servicios Públicos, explicó a Sitio Andino que la principal razón detrás de este auge es la facilidad y la familiaridad que los usuarios tienen con las billeteras virtuales.

"Entendemos que la gente lo usa porque ya es parte de su habitualidad pagar con billeteras virtuales. Es mucho más fácil, no tenés que comprar una tarjeta, no tenés que cargarla. La mayoría de las personas ya tiene una billetera virtual y paga", afirmó el funcionario.

5 de mayo, luis borrego, sube, media distancia, boleto, micros, colectivos, terminal de omnibus..jpg
Luis Borrego, subsecretario de Servicios Públicos.

Luis Borrego, subsecretario de Servicios Públicos.

Aunque las promociones de algunos bancos, como la bonificación del 100% del pasaje al pagar con QR, impulsaron el crecimiento, Borrego sostuvo que el factor determinante es la inmediatez y la comodidad de tener el celular siempre a mano.

"La gente lleva su teléfono consigo de forma permanente, así que ya no necesita acordarse de tener la tarjeta SUBE", señaló.

Mendoza a la vanguardia nacional

Mendoza se destaca como la primera ciudad del país en habilitar diversos medios de pago en el transporte público. Esta apuesta por la tecnología y la comodidad del usuario está dando sus frutos, con porcentajes de adopción del QR que ya se asemejan a los de otras grandes ciudades como Buenos Aires, donde el uso de este método oscila entre el 25% y el 30% del total de transacciones.

El sistema de validación demostró ser robusto, manejando sin inconvenientes las más de 800.000 transacciones diarias. Según Borrego, los reclamos por fallas en el sistema son "muy bajos", lo que confirma la estabilidad de la plataforma.

Estación de carga de GNC, ANDESMAR, mendotran, sube.jpg
Mendoza se destaca como la primera ciudad del país en habilitar diversos medios de pago en el transporte público.

Mendoza se destaca como la primera ciudad del país en habilitar diversos medios de pago en el transporte público.

Expansión del sistema SUBE y el pago con QR

El crecimiento continuará, ya que el sistema de pago con QR está disponible en todas las líneas del Gran Mendoza, incluyendo el Metrotranvía, y en las líneas urbanas de San Rafael.

Además, se espera que en los próximos días se comience a implementar la tecnología en el departamento de Lavalle, con la instalación de las validadoras necesarias para el sistema SUBE. Una vez que este sistema esté operativo en toda la provincia, se habilitarán también los pagos con QR.

Con un 40% de los usuarios que aún pagan la tarifa completa del pasaje, el margen de crecimiento para los pagos digitales es considerable. El subsecretario concluyó: "La principal motivación es la facilidad de uso y la inmediatez de tener la aplicación en el celular. Creemos que todavía hay un margen de crecimiento."

El pago con código QR en el transporte público creció exponencialmente en Mendoza

