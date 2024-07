El gobierno extendió los vouchers educativos: quiénes pueden acceder

Como establece la resolución 488/2024 publicada en el Boletín Oficial, el programa “Vouchers Educativos” fue prorrogado por la Secretaría de Educación , la cual se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano. En el documento se resuelve la extensión “hasta el mes de diciembre de 2024 para todos aquellos que hayan resultado adjudicatarios del Programa”, pero no se menciona nuevas de etapas de inscripciones .

Algunos meses atrás, en mayo, el Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, había confirmado que el programa lanzado en marzo no tendría continuidad. Si bien el Gobierno Nacional cambió de opinión en este aspecto, la actualización del monto de la prestación no se contempla en los artículos, por lo que esta se seguirá calculando sobre la cuota de marzo a familias cuyo ingreso no supere los siete salarios mínimos, vitales y móviles.