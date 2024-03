El duro diagnóstico sobre la formación de los médicos en Mendoza

WhatsApp Image 2024-03-04 at 15.40.38 (1).jpeg El doctor José Lodovico Palma expuso en la Legislatura.

Lodovico Palma dio un durísimo panorama de lo que sucede actualmente con la formación de los médicos y el rol del Estado. "No critico al sistema de residencia médico. Muy por el contrario, pero sí critico que el Estado esté ausente en la fiscalización de los procesos de enseñanza aprendizaje en las distintas áreas".

"Hoy en día las residencias no son supervisadas. Yo sé que el Estado tiene una necesidad muy importante del recurso humano, pero esto no justifica que no se administre adecuadamente la formación del recurso humano. Nosotros tenemos residencias públicas y residencias privadas que nadie sabe cómo funcionan", introdujo.

"Los residentes son delegados a tareas rutinarias, las cuales no quieren hacer los médicos de planta, o los dueños del servicio, o los dueños del hospital, o el sanatorio, o el instituto, y no acceden al conocimiento de habilidades que definen el campo disciplinario de esa residencia. Eso no está bueno. Si no tenemos evaluación, no sabemos a quién estamos acreditando como médico y no sabemos qué carrera acreditamos o qué residencia acreditamos", advirtió.

Además, sostuvo: "Hay residencias que no tienen infraestructura, hay residencias que no tienen número de casos, hay residencias que no tienen número de cirugías, no tienen calidad de cirugías", sostuvo.

Y planteó algunos cuestionamientos: "Cuál es el plan? ¿Cuáles son las actividades diarias? ¿Quién evalúa? ¿Hace exámenes prácticos? ¿Hace exámenes de conocimientos?".

"Una cosa es lo que dice la currícula escrita y otra es la currícula real. Lo que sucede en los distintos servicios donde los residentes trabajan en condiciones inapropiadas para una formación. Muchas veces hasta en el trato, pero fundamentalmente en las condiciones en que trabaja y en las condiciones que es formado. No puede haber un proceso educativo si no hay maestros. Yo no puedo aprender una especialidad si no tengo un maestro al lado que me enseñe. Y eso es lo que carece en la residencia hoy en día, de un maestro que se ponga al lado del alumno y le enseña", dijo y agregó que eso "no sucede porque esas cosas no se pagan"

"De estas leyes que se proponen, el Poder Ejecutivo después tiene una misión fundamental que es instrumentarlas. Cuando se instrumenta, se tiene que controlar. Necesitan necesitan un control, un sistema de acreditación eficaz", advirtió Lodovico Palma.