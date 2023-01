El cínico gesto que una de las acusadas por el crimen de Lucio Dupuy le hizo al abuelo

“Cuando llegué, una de las asesinas, la novia (de la madre de Lucio), me miró a propósito. Se dio el lujo de provocarme. Se sonrió y me guiñó un ojo. Tan cínica como eso. Sentí mucha impotencia. Estuve a punto de reaccionar”, relató Ramón Dupuy, quien además y en diálogo con diversos medios volvió a reclamar justicia y criticó al Gobierno nacional porque no se avanzó con la aprobación de la Ley Lucio (tiene media sanción de Diputados).