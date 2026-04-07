Día Mundial de la Salud: por qué se celebra hoy, 7 de abril

Cada 7 de abril se conmemora el Día Mundial de la Salud , una fecha proclamada en 1946 por 61 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el objetivo de destacar que la salud es un derecho básico y universal.

En esta jornada se pone el foco en la necesidad de garantizar el acceso a una atención sanitaria de calidad en todas las regiones del mundo , especialmente en las poblaciones más vulnerables y de menores recursos.

El 22 de julio de 1946, representantes de 61 países miembros de la ONU , junto con otras diez naciones, firmaron la constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual entró en vigor en 1948.

Dos años después, en 1950, la Segunda Asamblea Mundial de la Salud estableció el Día Mundial de la Salud, eligiendo el 7 de abril como fecha conmemorativa en recuerdo de la creación de la OMS . Desde entonces, esta jornada se celebra cada año a nivel global.

En la actualidad, instituciones, organizaciones y gobiernos de todo el mundo aprovechan esta fecha para promover la concientización sobre la importancia de la salud pública y reforzar el compromiso de garantizar el acceso equitativo a sistemas sanitarios de calidad para toda la población.

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