Día Mundial del Cerebro: cómo mantenerlo saludable y evitar enfermedades

“Es una fecha que apunta a concientizar a la población sobre la importancia que tiene el cerebro en la vida de todas las personas, porque lo que realmente nos define como seres humanos es nuestro cerebro y nuestra mente, que están diferenciadas del resto de los mamíferos o de otros seres vivos del planeta Tierra . Es un órgano extremadamente complejo y desde hace ya bastante tiempo, se lo ha empezado a estudiar cada vez más, hemos la década del cerebro, en la que la humanidad invirtió una enorme cantidad de recursos económicos y tecnológicos para investigarlo . Comenzó en el 2013 a través de la iniciativa ‘Brain’ (cerebro en inglés) impulsada por Barack Obama, ex presidente de Estados Unidos”, comenzó a explicar Raúl Otoya, magíster en neurociencia, médico neurólogo infantil y neurofisiólogo.

Otoya, también director de Neuromed Argentina y coordinador del Programa Regional de Cirugía de Epilepsia , señaló que el cerebro no es el mismo en un recién nacido, en un niño, adolescente, adulto y anciano pero algo es importante para cada etapa: mantenerlo activo a través de los estímulos correspondientes a cada fase de la vida.

“El cerebro va cambiando y, en consecuencia, también cambian nuestras actividades mentales a lo largo de la vida. Si hacemos una analogía con una computadora, es un hardware, nos da vida y controla lo que queremos hacer y lo que no. Todo es el resultado del funcionamiento de la mente, nos define como seres humanos y, por lo tanto, debemos cuidarlo porque no es el mismo cuando nacemos a que cuando somos ancianos . Entonces, cada etapa requiere de herramientas y mecanismos para prevenir enfermedades del sistema nervioso”, apuntó el experto.

Y sumó: “En la actualidad, tenemos expectativas de vida más altas. Es decir, las personas mueren a edades mucho más avanzadas. Sin embargo, no se ha logrado lo mismo en cuanto a mantener al cerebro completamente activo hasta esas edades que se pueden alcanzar. Por este motivo, los esfuerzos de la humanidad están centrados no solamente en vivir más tiempo, sino también en vivir mejor, llegar a esa edad con un cerebro completamente saludable, o lo más saludable posible. Creo que esos son los objetivos de la ciencia y de la neurotecnología en este momento”.

Pero, ¿cómo mantener un cerebro saludable?

Mantener el cerebro saludable no solamente ayuda a prevenir enfermedades sino que también es crucial para efectivizar su rendimiento en todas las actividades que hay que enfrentar a diario. Además, los hábitos saludables cobran mayor importancia en la vejez.

Una de las formas de cuidar de la salud del cerebro es con una buena calidad de descanso. Las horas de sueño van a variar acorde a las diferentes etapas de la vida: no duerme lo mismo un bebé, que un adolescente, que un anciano.

persona-vista-superior-sosteniendo-cerebro.jpg Hábitos saludables, fundamentales para mantener un cerebro saludable. (Foto Freepik)

“Todo lo que se aprende durante el día se consolida durante las etapas de sueño. Es decir, no puede haber un buen aprendizaje si no tenemos un sueño de buena calidad. Es fundamental tener un cerebro saludable y activo. Para esto no hay trucos ni nada muy complejo sino que se trata de adoptar hábitos de vida saludables: un buen descanso para empezar, luego una alimentación variada y balanceada. Otra recomendación más que importante es realizar actividades recreativas como tener un hobbie que puede ser pintar, bailar, hacer algún deporte, el ejercicio físico siempre es aconsejable, también leer, es decir, mantenerlo siempre activo”, resaltó Otoya.

“Estas recomendaciones ayudan en el proceso de envejecimiento y lo vemos mucho en ancianos: aquellos que están involucrados en múltiples actividades, desde la lectura hasta practicar hobbies, salir a hacer deportes, al ir al supermercado, son quienes mantienen un cerebro completamente activo y saludable y con eso se previene, incluso, la aparición de distintas formas afecciones que pueden aparecer precozmente. En conclusión, son recomendaciones que si se adoptan a lo largo de la vida y no se abandonan en la vejez, es mucho mejor para proteger al cerebro y mantenerlo activo y saludable”, sumó el magíster en neurociencia.

En cuanto a los adultos jóvenes, una recomendación extra es lidiar de la mejor manera con el estrés. El ámbito laboral influye mucho en este sentido por lo que adoptar estos consejos de Otoya pueden contribuir en un mejor manejo de situaciones extenuantes.