Día contra la Neumonía: la importancia de detectar una enfermedad prevalente y peligrosa

“Es una infección que genera el mismo organismo a partir de una bacteria o de un virus, produce daño en el pulmón o en los pulmones. Tiene una mortalidad elevada: se ubica entre las ocho causas de muerte más comunes en adultos. Es importante destacar esto, porque por ahí no le damos la trascendencia que tiene esta enfermedad respiratoria”, comenzó a explicar Morán.

En la misma línea, su colega Barimboim agregó: “las neumonías, como todas las enfermedades pueden ser leves-el paciente puede llevar adelante su tratamiento de forma ambulatorio y sin problemas- hasta las que son muy graves y mortales. Estadísticamente, en el mundo la neumonía constituye la tercera causa de muerte dentro de la lista de diez enfermedades más prevalentes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) junto con la EPOC. Es decir, que a pesar de los tratamientos disponibles que son mucho mejores que hace unos años atrás, sigue siendo una causa de muerte frecuente”.

Neumonía: a qué síntomas hay que prestar atención

Ambos neumonólogos señalaron los síntomas de la neumonía, algunos de los cuales, comparte con otros tipos de enfermedades respiratorias. De allí, la importancia de la consulta médica para detectar la afección e indicar el tratamiento adecuado para evitar que el cuadro avance y empeore el estado de salud del paciente.

Estos síntomas son:

Fiebre (generalmente, superior a los 38°C)

Tos, que puede estar acompañada por expectoración

Dificultad respiratoria

Alteración en la frecuencia de respiración

“Claro que, a veces, estos síntomas confunden porque no son específicos de esta enfermedad, sino que son compartidos con muchas otras enfermedades respiratorias que presentan síntomas similares. Por eso, la consulta médica sería lo primero que una persona debería hacer si los experimenta, sobre todo, si ya presenta alguna condición que hace que bajen los mecanismos de defensa para poder detectarla lo más precozmente posible”, indicó Barimboim.

Y sumó: “El diagnóstico de neumonía se hace clínicamente y se confirma con una radiografía del tórax. Eso es prioritario. De acuerdo a eso, se decide si el paciente necesitará antibióticos o no. La mayoría de las veces sí. Si se trata de una infección por virus y en personas con las defensas en niveles normales, se resuelve con corticoides. Ahora, en caso de infección por una bacteria, el tratamiento es con antibióticos”, sumó el jefe de Neumonología del Central.

“La mayoría de los pacientes se tratan de forma ambulatoria, pero es una enfermedad que también implica un porcentaje importante de internaciones. Lógicamente, los pacientes que están hospitalizados son los que tienen cuadros de moderados a graves. Muchos de ellos son internados en terapia intensiva con necesidad de asistencia respiratoria, es decir, la situación se va complicando. Por eso es importante no subestimar síntomas ni automedicarse porque esta es una enfermedad prevalente y peligrosa”, cerró Barimboim.

Formas de prevenir

Alfredo Morán, del programa de Enfermedades Respiratorias Crónicas de la provincia señaló que existen herramientas que ayudan a prevenir la neumonía: “En primer lugar, la vacunación y si nos referimos a niños y niñas, colocar la vacuna contra el sarampión, influenza, neumococco, entre otras, es decir, cumplir con el calendario de manera apropiada”.

“En el caso de los adultos: la vacunación contra el neumococo y contra influenza, que es la vacunación antigripal que recibimos todos los años. Estas son, en primer lugar, las herramientas que tenemos para defendernos contra una neumonía. Más allá de que la vacuna no me asegure totalmente de que voy a poder prevenir la enfermedad, sí me ayudará a atenuar los síntomas. Aconsejo también sumar la vacuna contra el Covid porque antes de su existencia, la tasa de mortalidad era más elevada y luego de la vacunación, descendió. Son cosas que aprendimos de la pandemia y no debemos olvidarlas, al contrario”, finalizó el experto.