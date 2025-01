Desastre agrícola por el granizo y tormentas: sigue el alerta amarillo en varias localidades

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: " í : Fuertes tormentas de granizo, lluvias y vientos afectaron a varias zonas de la provincia de Mendoza este viernes, provocando daños totales en hectáreas productivas y zonas agrícolas; además del fallecimiento de una persona en Santa Rosa. El pronóstico del tiempo para el viernes 24 de enero anticipa una jornada con cielo mayormente despejado durante el día. No obstante, se emitió un alerta amarillo por la posibilidad de tormentas moderadas en el Norte y Este provincial, además de la región norte del departamento de La Paz. No se descarta la caída de granizo. Más información en sitioandino.com #Temporal #granizo #zonasagrícolas"

