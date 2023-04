Dengue: confirmaron un tercer caso en Mendoza

“Esta enfermedad no se transmite de persona a persona sino a través de un mosquito. Por este motivo, tenemos que trabajar y tomar conciencia de que, si bien la provincia de Mendoza no categoriza como provincia endémica, sí tiene la presencia del virus en los mosquitos por lo cual, tenemos que empezar a asumir las actividades de prevención en las que venimos insistiendo ”, señaló la ministra.

Y sumó: “El hombre está muy bien de salud. Por lo general, el dengue es una enfermedad que tiene un índice de letalidad bajo, del 0.07. Normalmente, no se cursa con formas graves, esto no quiere decir que no existan porque hay personas que han muerto en el país por esta causa pero está más vinculada a cuando la persona contrae dengue y luego se vuelve a reinfectar con otro subtipo. Es en ese momento, cuando hay más probabilidades de hacer la forma grave. No obstante, en este caso, está bien de salud”.