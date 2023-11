Consumo problemático: dónde se puede pedir ayuda en Mendoza

La reciente muerte de Matthew Perry, uno de los protagonistas de Friends causó conmoción a nivel mundial. Inmediatamente, comenzaron a viralizarse escenas de la serie de los seis amigos y también algunas de sus frases. Una de las que más se escuchó en los últimos días fue: "He tenido muchos altibajos en mi vida (…) pero lo mejor de mí es que si un alcohólico o drogadicto se acerca y me dice '¿Me ayudas?', Siempre le diré 'Sí, sé cómo hacerlo’. Cuando muera, sé que la gente hablará de Friends, me alegro por ello, pero también quisiera que me recuerden por las cosas que intenté hacer para ayudar a otras personas. Sé que no será así, pero sería lindo ”.