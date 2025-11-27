Cómo hacer café frío: paso a paso para disfrutar en días de calor

El café frío se volvió un aliado ideal para los días calurosos en Mendoza. Es delicioso y práctico ya que se puede tomar incluso en las jornadas de trabajo frente a la computadora. Prepararlo en casa es más fácil de lo que parece y, con algunos cuidados, podés lograr una bebida suave, aromática y perfecta para mantenerte activo.
Café frío paso a paso: métodos simples para todos los gustos
El cold brew es una técnica que gana terreno en cafeterías de Mendoza por su sabor equilibrado y su baja acidez. Se basa en infusionar en frío durante varias horas, logrando un concentrado suave y muy versátil. La infusión lenta realza el perfil del grano sin necesidad de calor, motivo por el que muchos lo eligen para preparar de antemano y conservar en la heladera.
Para hacerlo necesitás ingredientes básicos que probablemente ya tengas en casa. La preparación consiste en mezclar café molido grueso con agua fría, dejar reposar de 12 a 24 horas y colar. Cuanto más tiempo reposa, más cuerpo y profundidad adquiere, ideal para quienes buscan una bebida intensa para acompañar la jornada.
Embed
Ingredientes sugeridos para cold brew:
1 taza de café molido grueso (100 g)
1 litro de agua fría
Recipiente, colador y filtro
Preparación esencial:
Combinar el café con el agua.
Tapar y reposar varias horas.
Colar una o dos veces.
Servir con hielo y personalizar con agua o leche.
Esta versión se mantiene hasta una semana refrigerada, lo que permite organizar bebidas para varios días sin esfuerzo. Esta versión se mantiene hasta una semana refrigerada, lo que permite organizar bebidas para varios días sin esfuerzo.
Cómo hacer café frío rápido: ideal para resoluciones al instante
Cuando no hay tiempo para esperar, el café helado instantáneo es la opción más directa. Basta con preparar un café caliente bien concentrado y volcarlo sobre hielo. El choque térmico enfría la bebida sin perder su aroma característico, algo muy valorado por quienes buscan practicidad sin sacrificar sabor. Este método ofrece un perfil más brillante y ácido que el cold brew.
Ingredientes básicos:
Café caliente concentrado
Hielo
Leche, azúcar o sirope, a elección
Cómo prepararlo:
Elaborar un café fuerte.
Colocar hielo en un vaso amplio.
Verter el café sobre el hielo y mezclar.
Ajustar dulzor o agregar leche.
Variantes y toques para un café frío
Se pueden incorporar sabores que combinan muy bien con el café frío. Entre los más elegidos aparecen la miel, la canela, los siropes caseros y las leches vegetales. Sumar un toque extra puede transformar una receta básica en una bebida especial, ideal para quienes disfrutan de probar mezclas nuevas.
También es tendencia preparar cubitos de café congelado, que permiten enfriar la bebida sin diluir. Otra opción con gran presencia en bares es el café tonic, mezcla de cold brew con agua tónica y hielo.