Casos de Viruela símica en la provincia de Mendoza: qué es, cómo se transmite y cuáles son sus síntomas

Otras formas de transmisión del virus incluyen:

Contacto cercano o estrecho: mediante lesiones o descamación de la piel, gotas respiratorias o el uso compartido de objetos contaminados como toallas, ropa de cama, tapizados o utensilios.

mediante lesiones o descamación de la piel, gotas respiratorias o el uso compartido de objetos contaminados como toallas, ropa de cama, tapizados o utensilios. Durante la gestación: la infección puede transmitirse al feto a través de la placenta, así como durante o después del parto por contacto directo con la piel.

El personal de salud también está en riesgo de contraer Mpox si entra en contacto directo con personas infectadas, especialmente sin las medidas de protección adecuadas.

Cómo identificarla: los síntomas

La viruela símica se manifiesta principalmente a través de lesiones cutáneas que pueden presentarse como manchas rosadas, elevaciones, ampollas, costras o úlceras de color intenso. Estas lesiones, que varían en cantidad, suelen concentrarse en las zonas genital y anal.

También pueden aparecer en mucosas internas, como la garganta o el recto, lo que puede causar molestias adicionales. A estos signos se suman síntomas generales como fiebre, dolor muscular o de cabeza, fatiga e inflamación de los ganglios linfáticos.

viruela simica.jpg La OMS declara la emergencia sanitaria por la viruela símica.

Las personas con el sistema inmunológico debilitado presentan un mayor riesgo de desarrollar formas más graves de la enfermedad.

¿Prevención o tratamiento?: cómo tratar con la enfermedad

Según las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, toda persona que sospeche estar contagiada debe evitar el contacto físico con otras personas y, en lo posible, optar por una consulta médica a distancia o solicitar atención domiciliaria para evaluar las lesiones en la piel.

Aunque actualmente existe una vacuna basada en el virus Vaccinia que ofrece protección contra la viruela símica, su aplicación está limitada a ciertos países de Europa, América del Norte y del Sur. La producción es reducida y está destinada únicamente a grupos específicos de riesgo, no al público general. En Argentina, la vacuna no está disponible, ya que aún no cuenta con registro ni solicitud formal ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

Fuente: Argentina.gob.ar