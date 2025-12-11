11 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Juegos de azar

Brinco sortea un pozo de 185 millones: cómo jugar y cuándo es el sorteo

La edición 1332 del Brinco pone en juego un descomunal pozo de 185 millones de pesos. Cuándo se sortea el premio, cómo participar, cuánto sale la jugada y más, en esta nota.

Brinco sortea un pozo de 185 millones: cómo jugar y cuándo es el sorteo
Brinco sortea un pozo de 185 millones: cómo jugar y cuándo es el sorteo Foto: Cristian Lozano
 Por Luis Calizaya

El próximo sorteo del Brinco, que lleva el número 1332 y se desarrollará el domingo 14 de diciembre, sortea un extraordinario pozo estimado de 185 millones de pesos. Enterate cómo participar del popular juego organizado por la Lotería de Santa Fe.

Este sorteo se llevará adelante a las 21 y puede ser seguido en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Lee además
Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1331 del domingo 7 de diciembre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1331 del domingo 7 de diciembre
Brinco: de cuánto es el pozo del sorteo millonario de este domingo 7 de diciembre
Juegos de azar

Brinco: de cuánto es el pozo del sorteo millonario de este domingo 7 de diciembre

En la edición anterior de Brinco, sorteo Nº 1331 del 7 de diciembre, el pozo máximo quedó vacante, aunque hubo ganadores con 5, 4 y 3 aciertos; así como en la modalidad Brinco Junior Siempre Sale.

sorteo - Quini 6 - Edición 1332
El Brinco del 14 de diciembre acumula un pozo de $185.000.000.

El Brinco del 14 de diciembre acumula un pozo de $185.000.000.

¿Qué es el Brinco?

Brinco es un juego de azar poceado de Argentina que es administrado por la Lotería de Santa Fe. Es una de las modalidades que tiene el Quini 6 (aunque el sorteo de Brinco se hace por separado al sorteo propio del Quini 6).

¿Cómo se juega al Brinco?

Brinco consta de un sorteo en donde se extraen 6 números de un bolillero que contiene un total de 40 bolillas con números que van desde el 0 hasta el 39.

En dicho sorteo serán considerados ganadores:

  • Del primer premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 6 aciertos.
  • Del segundo premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 5 aciertos.
  • Del tercer premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 4 aciertos.
  • Del cuarto premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 3 aciertos.

¿Cuánto sale jugar al Brinco?

Las boletas se adquieren en en las agencias oficiales de lotería/quiniela de todo el país y tienen un valor de $1.000. En cada jugada, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 39.

Los premios destinados al primer, segundo y tercer premio serán divididos en partes iguales entre los jugadores/apostadores que resulten ganadores de cada uno de los premios.

En el caso de los ganadores del cuarto premio (con 3 aciertos), percibirán un premio equivalente al valor de la apuesta.

Si en el sorteo no se registraron ganadores del primer premio, el mismo será declarado vacante e incrementa el primer premio del concurso siguiente. En el caso en que no se registren ganadores del segundo premio, el pozo del mismo pasará a incrementar el primer premio del concurso siguiente.

En todos los casos las apuestas ganadoras percibirán como mínimo el valor de la apuesta.

¿Cuándo y dónde se sortea el Brinco?

El Brinco se sortea todos los domingos a partir de las 21. La transmisión podés seguirla en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Temas
Seguí leyendo

Brinco sortea un pozo de 175 millones: cómo participar y cuándo se juega

Cómo acceder a un 0KM con ventajas únicas en diciembre con Lorenzo Automotores

Quién es el mendocino que presidirá la prestigiosa cámara internacional de jóvenes líderes

Tras hechos de delincuencia sufridos por mendocinos, Chile refuerza la seguridad para este verano

La JCI Argentina reunió a más de 80 participantes en su Convención Nacional 2025

El Telekino acumula $500 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar

Mendoza, entre las mejores ciudades para vivir en Argentina: cómo quedó el ranking

¿Qué banco te da el 100% para comprar una vivienda en Argentina?

LO QUE SE LEE AHORA
Lluvias y tormentas, el pronóstico del tiempo para este jueves 11 de diciembre en Mendoza.
el clima

Lluvias y tormentas, el pronóstico del tiempo para este jueves 11 de diciembre en Mendoza

Las Más Leídas

Joaquín y su mamá Sandra video
Rifa solidaria

Una familia de San Rafael sorteará su camioneta para que su hijo pueda realizarse una compleja cirugía

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 10 de diciembre: números ganadores del sorteo 3329
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 10 de diciembre: números ganadores del sorteo 3329

Un robo en General Alvear con consecuencias inesperadas. video
El mundo del réves

General Alvear: atrapó a un ladrón que le robó, días después el "ladrón"lo denunció y tendrá que enfrentar a la justicia

Lluvias y tormentas, el pronóstico del tiempo para este jueves 11 de diciembre en Mendoza.
el clima

Lluvias y tormentas, el pronóstico del tiempo para este jueves 11 de diciembre en Mendoza

La División de Homicidios capturó a Claudio Adrián Quinteros Villalba
Detención

Tras una serie de allanamientos, cayó el sospechoso de balear a un hombre en Las Heras

Te Puede Interesar

El Jury decidió que el juez Sebastián Sarmiento vaya a juicio político.
Justicia

Juicio político para el juez Sarmiento: lo acusan por liberar presos que salieron de la cárcel y mataron

Por Florencia Martinez del Rio
Verano 2026: Chile refuerza la seguridad e invita a los mendocinos a vacacionar en el Pacífico.
Vacaciones 2026

Tras hechos de delincuencia sufridos por mendocinos, Chile refuerza la seguridad para este verano

Por Natalia Mantineo
El Tomba cambia de autoridades para volver a la máxima categoría.

Elecciones en Godoy Cruz: cuáles son las propuestas de Chapini, Mansur y Sajú para conducir al Tomba

Por Sitio Andino Deportes