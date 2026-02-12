12 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Juegos de azar

Brinco acumula un pozo de $300 millones: cómo jugar y cuándo es el sorteo

La edición 1341 del Brinco pone en juego un pozo de 300 millones de pesos. Cuándo se sortea el premio, cómo participar, cuánto sale la jugada y más, en esta nota.

Brinco acumula un pozo de $300 millones: cómo jugar y cuándo es el sorteo

Brinco acumula un pozo de $300 millones: cómo jugar y cuándo es el sorteo

Foto: Cristian Lozano
 Por Luis Calizaya

El próximo sorteo del Brinco, que lleva el número 1341 y se desarrollará el domingo 15 de febrero, sortea un gran pozo estimado en 300 millones de pesos. Enterate cómo participar del popular juego organizado por la Lotería de Santa Fe.

Este sorteo se llevará adelante a las 21 y puede ser seguido en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Lee además
Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1340 del domingo 8 de febrero
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1340 del domingo 8 de febrero
A qué hora se sortea el Brinco y de cuánto es el premio de este domingo 8 de febrero
Juegos de azar

A qué hora se sortea el Brinco y de cuánto es el premio de este domingo 8 de febrero

En la edición anterior de Brinco, sorteo Nº 1340 del 8 de febrero, el pozo máximo quedó vacante, aunque hubo ganadores con 5, 4 y 3 aciertos; así como en la modalidad Brinco Junior Siempre Sale, en donde un jugador de la Provincia de Buenos Aires se llevó $27.300.000.

Brinco 1341
El Brinco del 15 de febrero acumula un pozo de $300.000.000.

El Brinco del 15 de febrero acumula un pozo de $300.000.000.

¿Qué es el Brinco?

Brinco es un juego de azar poceado de Argentina que es administrado por la Lotería de Santa Fe. Es una de las modalidades que tiene el Quini 6 (aunque el sorteo de Brinco se hace por separado al sorteo propio del Quini 6).

¿Cómo se juega al Brinco?

Brinco consta de un sorteo en donde se extraen 6 números de un bolillero que contiene un total de 40 bolillas con números que van desde el 0 hasta el 39.

En dicho sorteo serán considerados ganadores:

  • Del primer premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 6 aciertos.
  • Del segundo premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 5 aciertos.
  • Del tercer premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 4 aciertos.
  • Del cuarto premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 3 aciertos.

¿Cuánto sale jugar al Brinco?

Las boletas se adquieren en en las agencias oficiales de lotería/quiniela de todo el país y tienen un valor de $1.200. En cada jugada, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 39.

Los premios destinados al primer, segundo y tercer premio serán divididos en partes iguales entre los jugadores/apostadores que resulten ganadores de cada uno de los premios.

En el caso de los ganadores del cuarto premio (con 3 aciertos), percibirán un premio equivalente al valor de la apuesta.

Si en el sorteo no se registraron ganadores del primer premio, el mismo será declarado vacante e incrementa el primer premio del concurso siguiente. En el caso en que no se registren ganadores del segundo premio, el pozo del mismo pasará a incrementar el primer premio del concurso siguiente.

En todos los casos las apuestas ganadoras percibirán como mínimo el valor de la apuesta.

¿Cuándo y dónde se sortea el Brinco?

El Brinco se sortea todos los domingos a partir de las 21. La transmisión podés seguirla en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Temas
Seguí leyendo

Brinco sortea un pozo de $225 millones: cómo participar y cuándo se juega

El Quini 6 acumula un pozo extraordinario de $17.650 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

Fiesta Nacional de la Vendimia: se agotaron las entradas para el Acto Central

Lo que el RTP dice sobre las tragamonedas y lo que no te cuenta

Alerta de sismo en Mendoza: por qué tu celular avisó antes del temblor

Educación en Ciberseguridad 100% virtual: la tecnicatura de la UTN con perfil técnico y digital

Conocé la historia de la Virgen de la Carrodilla: por qué es la patrona de los viñedos en Mendoza

Fuerte temblor se sintió en Mendoza: ¿Dónde fue el epicentro?

LO QUE SE LEE AHORA
Temblor de mediana intensidad se sintió durante varios minutos en Mendoza.
¿Los sentiste?

Fuerte temblor se sintió en Mendoza: ¿Dónde fue el epicentro?

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 11 de febrero: números ganadores del sorteo 3347
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 11 de febrero: números ganadores del sorteo 3347

Temblor de mediana intensidad se sintió durante varios minutos en Mendoza.
¿Los sentiste?

Fuerte temblor se sintió en Mendoza: ¿Dónde fue el epicentro?

Vendimia 2026: este jueves salen a la venta las entradas. 
en detalle: precios y artistas

Hoy salen a la venta las entradas para la Fiesta de la Vendimia para mendocinos: cómo tenés que hacer

Efectivos de Bomberos de Godoy Cruz rescataron a tres personas. Fotos: Cristian Lozano. 
susto

Importante despliegue policial por un derrumbe en Godoy Cruz

¿Puede el celular anticipar un terremoto? Lo que pasó en Mendoza
Para prevenir

Alerta de sismo en Mendoza: por qué tu celular avisó antes del temblor