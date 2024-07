Boom de compras: ¿sigue conviniendo viajar a Chile?

El boom por comprar en Chile estaría llegando a su fin, según la opinión de mendocinos que decidieron realizar una "escapadita" para ahorrar. Entre los motivos que destacaron es que la estampida del dólar , y por ende la del peso chileno, generó que en Mendoza y en Santiago de Chile el valor del artículo sea similar o no varíe demasiado.

“La verdad que no conviene ir a comprar como hacía unos meses, porque está más caro y no hay mucha diferencia con Argentina”, contó una turista local. La mujer explicó que se transitan temporadas de liquidación, pero la cifra de la mercadería no varía debido a los otros costos que hay que sumar en el presupuesto.