Apareció el mendocino que ganó millones en el Quini 6 y reveló qué hará con su premio

Por Juan Pablo Strappazzon







El sorteo 3355 del Quini 6 del miércoles 11 de marzo repartió varios premios millonarios en todo el país, incluyendo un mendocino de San Rafael. Finalmente apareció, y Sitio Andino conversó con él, revelando cómo planea utilizar el dinero. Repasá los detalles.

El mendocino que ganó millones en el Quini 6 apareció y reveló todos los detalles a Sitio Andino Gracias al sorteo 3355 del Quini 6, un sanrafaelino se llevó un premio de $390.000.000 en la modalidad Tradicional, convirtiéndose en uno de los grandes ganadores de la jornada. Los números de la suerte fueron 09, 11, 12, 14, 18 y 20.

La jugada ganadora se realizó en la agencia Nº 480, ubicada en avenida Balloffet 2740, en el departamento de San Rafael. Franco Pérez, propietario del local, había solicitado que el ganador apareciera pronto para reclamar su premio.

Sin título El propietario de la agencia, Franco Pérez, solicitó que el ganador se presentara, y finalmente lo hizo Finalmente, el afortunado apareció. Se trata de un hombre de 50 años, quien relató que el dinero le hacía mucha falta para saldar deudas y que, al no contar con vivienda propia, representa un sueño para él y su familia. Es padre de tres hijos y asegura que todas las semanas juega los mismos números, manteniendo la esperanza hasta que, finalmente, se concretó su gran premio.

Si querés conocer todos los resultados del último sorteo del Quini 6, correspondiente al N.º 3356 del domingo 15 de marzo, hacé clic aquí y accedé a toda la información completa.