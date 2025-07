A 15 años de la Ley de Matrimonio Igualitario: dos historias de lucha y derechos en Mendoza

El 15 de julio de 2010 , Argentina sancionó la Ley de Matrimonio Igualitario , con 33 votos a favor , 27 en contra y 3 abstenciones . Esta norma estableció la igualdad jurídica entre parejas del mismo sexo , convirtiendo al país en el primero de América Latina en habilitar este derecho. La ley 26.618 no solo reconoce el matrimonio, sino que garantiza derechos como filiación , herencia , cobertura de salud , decisiones médicas y licencias familiares .

Luego de un tiempo, se mudaron juntos y surgió la oportunidad de casarse. En diálogo con Sitio Andino, Alejo contó el momento en que sacaron turno en el registro civil de Las Heras para luego casarse. “ Nosotros no tuvimos muchas complicaciones para casarnos. No fue complicado y no tuvimos la oposición de nadie”, afirmó.