YPF lanza su plan nuclear 2030 con foco en minería de uranio y energía

Marín fue explícito al afirmar que el desarrollo nuclear requerirá la conformación de una estructura nueva y altamente especializada. “Obviamente, tomaríamos gente especializada. No vamos a poner petroleros a hacer esto. Sería una empresa nueva”, precisó, subrayando que no se trata de reconvertir recursos humanos, sino de sumar capacidades específicas para un sector complejo y sensible.