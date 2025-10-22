22 de octubre de 2025
22 de octubre: 48 años del inicio de la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo

Este 22 de octubre, se cumplen 48 años del comienzo de la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Este 22 de octubre se cumplen 48 años del inicio de la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo. Este emblemático momento marcó el comienzo de una búsqueda incansable que continúa hasta hoy, destinada a localizar a los nietos y nietas desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar en Argentina.

El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas llevaron a cabo un golpe de Estado en Argentina, instaurando un régimen de terror y persecución que provocó la desaparición de 30.000 personas de todas las edades y condiciones sociales por motivos políticos.

Entre las víctimas había centenares de mujeres embarazadas que dieron a luz en cautiverio, así como niñas y niños secuestrados junto a sus madres y/o padres.

En busca de justicia, los familiares de las víctimas recorrieron juzgados, comisarías, hospitales, iglesias y organismos públicos para obtener información sobre el paradero de sus seres queridos. Con el tiempo, varias mujeres se unieron para centralizar y organizar los datos recopilados.

En abril de 1977, las Madres de Plaza de Mayo transformaron la orden policial de “circular” en “la ronda de los jueves”, reconociéndose entre ellas con un pañuelo blanco atado en la cabeza, símbolo del pañal de sus hijos e hijas desaparecidos.

Seis meses después, una madre que también era abuela se apartó de la ronda y preguntó: “¿Quién está buscando a su nieto, o tiene a su hija o nuera embarazada?”. Ese día, doce mujeres decidieron organizarse formalmente para buscar a los hijos de familiares secuestrados por la dictadura.

El 22 de octubre de 1977, se reunieron por primera vez en Plaza de Mayo, dando inicio a una lucha colectiva que perdura hasta hoy. Con el paso de los años, se desarrollaron diversas herramientas y estrategias para continuar la búsqueda de aquellos niños y niñas, que hoy son adultos. / Abuelas de Plaza de Mayo

Si buscás conocer todas las efemérides y eventos importantes que también se conmemoran este 22 de octubre, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

