Radiografía de la protesta argentina: ida y vuelta entre redes a las calles

La protesta social y la toma ciudadana de las calles no es nueva ni inédita en la Argentina . La Revolución del Parque , las reformas universitarias , el 17 de octubre , las movilizaciones del 55 , las concentraciones de los 80 desde la visita del Papa , la Guerra de Malvinas o la marcha de la CGT , la recuperación de la democracia , el 2001 , el Bicentenario y así podríamos seguir párrafos y párrafos.

El impacto de la pandemia y el gobierno de Milei

Según el trabajo de la consultora, la pandemia marcó un punto de inflexión. Las cuarentenas y sus consecuencias económicas generaron un clima de insatisfacción que se trasladó al mundo digital. Durante el gobierno de Javier Milei, las protestas volvieron a tomar protagonismo, especialmente en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Aunque la modificación en la asignación de planes sociales redujo los cortes de calles, las marchas continuaron, con un foco particular en el reclamo de los jubilados.

Redes sociales: el termómetro del descontento

image.png La conversación en las redes en Argentina viene siendo dominada por términos relacionados con la protesta

Monitor Digital destaca que las redes sociales se han convertido en un espacio clave para entender la protesta social. Según el análisis, las menciones sobre piquetes y marchas tuvieron picos coincidentes con eventos clave, como la movilización en defensa de la universidad pública en abril de 2024 y la reciente marcha de jubilados en marzo de 2025. En este último caso, las menciones en redes aumentaron un 14,5% respecto a febrero.

La valoración de las protestas también ha variado. Durante el gobierno de Milei, la percepción mejoró inicialmente, pero se deterioró notablemente a principios de 2025. En el análisis de sentimientos, términos como "represión" dominaron la conversación negativa, mientras que "derecho" y "seguridad" fueron las palabras positivas más recurrentes.

Jubilados y seguridad: los temas que dominan la agenda

El reclamo de los jubilados se posicionó como el tema central en la narrativa digital, relegando a un segundo plano el rol de los barras bravas y los operativos de seguridad. Con un 20% de influencia en la conversación, solo superado por la política (29%), el tema de los jubilados evidenció la sensibilidad social ante la lucha por haberes dignos, destacan los investigadores de Monitor Digital.

La categoría "seguridad" también ganó relevancia, ocupando uno de los cuatro lugares más influyentes en la narrativa sobre protestas. Esto se debe al intenso debate sobre la represión de las fuerzas de seguridad y la supuesta presencia de grupos violentos en las movilizaciones.

La protesta social, un fenómeno en constante evolución

La protesta social en Argentina es un fenómeno dinámico, que ha sabido adaptarse a los cambios políticos, económicos y tecnológicos. Con las redes sociales como amplificador, las movilizaciones callejeras continúan siendo un termómetro del descontento y una herramienta clave para visibilizar reclamos y un posible dique a políticas y decisiones de los gobiernos.