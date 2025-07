Por el faltazo generalizado y decisión de Casa Rosada, no habrá reunión de Milei con gobernadores en Tucumán

La foto que no se repetirá este 9 de Julio: Milei con los gobernadores

La presencia de Javier Milei en la vigilia por el Día de la Independencia en Tucumán , este martes por la noche, no incluirá un esperado encuentro con gobernadores . Aunque se especulaba con la posibilidad de abrir una mesa de diálogo por los reclamos de ATN y el impuesto a los combustibles , la reunión fue descartada por dos motivos clave : la decisión del Gobierno nacional de postergar esa charla y la baja asistencia de mandatarios provinciales al acto.

Desde Casa Rosada confirmaron que el evento será “estrictamente protocolar” y que no es el contexto ni el lugar para tratar temas de coparticipación . En paralelo, se avanza en gestiones para retomar la negociación con los gobernadores dentro de unas semanas en Buenos Aires.

Los motivos de Alfredo Cornejo para ausentarse en Tucumán

Entre los ausentes estará el gobernador Alfredo Cornejo, quien este lunes confirmó que no podrá viajar a Tucumán por problemas logísticos y compromisos en la provincia. “Ya tenemos un acto programado. El 9 tenemos el toque de Diana tradicional y un desfile que convocamos nosotros, en la mañana, y el acto (de Milei) es en la vigilia. No hay vuelos directos, no hay posibilidad de ir y volver, así que lo veo dificultoso”, explicó.