La sentida despedida de Stevanato al "Pulga" Bermejo

“Hoy me empuja pensar la idea que el Ale se mudó de barrio… y en ese barrio en el que está, ya le sacó una sonrisa a todos, como hacía por donde pasaba. Quiero pensar que está en paz en su descanso eterno, esperándonos”, escribió Stevanato.

El funcionario del ejecutivo municipal destacó que Bermejo “era de esas personas que te obligaban a vivir, que te empujaban a la acción, a no quedarse quieto” . “Fue el mejor de los nuestros, y su legado está con nosotros: la política siempre es para la gente. Y también nos enseñó que se puede llegar lejos sin joder a nadie”, agregó.

El intendente relató que junto al legislador aprendió que “los lugares en las instituciones solo sirven para ayudar, que lo principal son los equipos, porque sin equipo no se puede gobernar. Y que hay que saber escuchar y dialogar, porque no hay otra manera de avanzar”.

“Con él forjé a fuego una enseñanza hermosa: que uno solo puede andar más rápido, pero que en equipo podemos llegar más lejos. Y que todos somos importantes”, publicó.

Asimismo, reveló su incredulidad por Bermejo “hoy no está”. “Que no se quedó para seguir caminando juntos, todavía no lo puedo entender. Pero nos dejó una historia de vida, nos dejó su ejemplo y enseñanzas”, continuó.

Matías Stevanato, Alejandro Bermejo, Maipú Foto: Twitter

Stevanato dejó claro que la partido del Pulga “nos deja un vacío grande y nos recuerda lo frágiles que somos”. “Por eso hay que aferrarse al amor, aferrarse a la familia, a los afectos, a las causas nobles, a los amigos y a todo aquello que valga la pena”, reflexionó.

Por último, dejó escrito que “el Ale está con nosotros siempre, en cada sonrisa, en cada acto de humildad, en cada ayuda, en cada momento que se honre la vida… Que la Virgen de la Merced te reciba en sus brazos. En Maipú te abrazamos eternamente”.

La carta completa que Matías Stevanato dedicó a Alejandro Bermejo