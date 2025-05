Guillermo Francos sobre la Ficha limpia: "Están los votos para aprobarla"

En declaraciones radiales, Francos hizo referencia a la iniciativa que busca impedir que personas con condenas judiciales por delitos de corrupción puedan postularse a cargos públicos o partidarios: "Yo creo que va a haber sesión y se va a aprobar. Están los votos para aprobarla. Ya no quedan dudas".

Congreso nacional "No existió participación del Estado": la defensa de Francos por el caso $LIBRA

"El pueblo argentino va a querer que continuemos a fondo con las reformas que hay que hacer para que este país cambie y para que crezca", agregó, al tiempo que hizo referencia al tire y afloje político con el macrismo: "Las diferencias políticas que podemos tener ahora van a quedar totalmente zanjadas cuando venga la elección nacional. El que no lo vea es miope, tiene vista corta".

Por último, expresó: "El jefe de Gabinete soy yo y me hago responsable de los actos que yo firmo. Entiendo que Santiago Caputo es un asesor y no tiene firma ejecutiva, no resuelve temas".

"Hay una segunda instancia de control político, que es Santiago Caputo. Y el que mete el gancho final soy yo", agregó, puntualizando en la diferencia de tareas entre él y el asesor presidencial./ Ámbito