Quisieron asaltar a un reconocido periodista deportivo: lo golpearon en el pecho

En diálogo con el periodista, relató: “Estaba caminando con un bolso con ropa y siempre cambiando el recorrido. Estaba a siete cuadras de la casa donde llevaba la ropa. Iba caminando por la calle Bouchard, suelo caminar por la calle porque le tengo miedo a los perros (se ríe) y no lo vi venir. Ellos venían en la moto y me pegaron un piñón en el pecho y me tiraron del brazo izquierdo para sacarme el bolso ”, describió.

Además, afirmó que las personas que circulaban en el rodado no frenaron y acotó: “Realmente no me di cuenta, me asusté, porque pensé que me habían pegado un puntazo por el dolor que me produjo el golpe”.

Si bien el hecho delictivo no se llevó a cabo, el periodista afirmó que actualmente está con mucho dolor de pecho y brazo.