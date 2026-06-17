17 de junio de 2026
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Paso Internacional Los Libertadores

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué

Las autoridades informaron que no se permitirá el paso de ningún tipo de vehículo. Los motivos para cerrar el Paso Internacional Los Libertadores.

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué

Foto: Gentileza Gendarmería Nacional
Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Internacional Los Libertadores cerrará este jueves 18 de junio, según informó la Coordinación Argentina. La medida se debe a las inestabilidades climáticas que existen en alta cordillera que afecta una transitabilidad para los usuarios.

Según informaron hay neadas y bajas temperaturas en ambos sectores que no garantizan condiciones seguras en el tránsito.

Corte total del Paso Internacional Los Libertadores

Las autoridades detallaron que el acceso hacia Chile, el tuniel internacional permanecerá cerrado desde las 8 horas de Chile y las 9 horas de Argentina

Durante ese período, no se permitirá la circulación de ningún tipo de vehículo, por lo que se recomienda a los usuarios planificar sus viajes con anticipación para evitar demoras o esperas en zona de alta montaña.

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Recomendaciones

Los conductores pueden consultar el estado actualizado del paso y cualquier novedad a través del sitio oficial de los Centros de Frontera del Ministerio del Interior: https://www.argentina.gob.ar/interior/centros-de-frontera

El Paso Cristo Redentor es el principal corredor internacional entre Mendoza y Chile, y una de las rutas más transitadas de la cordillera. Por ello, las autoridades insistieron en la importancia de programar los traslados y respetar las indicaciones del personal de Gendarmería y Vialidad Nacional durante el operativo.

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