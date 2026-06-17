Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué

El Paso Internacional Los Libertadores cerrará este jueves 18 de junio , según informó la Coordinación Argentina. La medida se debe a las inestabilidades climáticas que existen en alta cordillera que afecta una transitabilidad para los usuarios.

Según informaron hay neadas y bajas temperaturas en ambos sectores que no garantizan condiciones seguras en el tránsito.

Las autoridades detallaron que el acceso hacia Chile, el tuniel internacional permanecerá cerrado desde las 8 horas de Chile y las 9 horas de Argentina

Durante ese período, no se permitirá la circulación de ningún tipo de vehículo , por lo que se recomienda a los usuarios planificar sus viajes con anticipación para evitar demoras o esperas en zona de alta montaña.

c354fecd-44d9-407b-8d34-8fb7b248f5a1

Recomendaciones

Los conductores pueden consultar el estado actualizado del paso y cualquier novedad a través del sitio oficial de los Centros de Frontera del Ministerio del Interior: https://www.argentina.gob.ar/interior/centros-de-frontera

El Paso Cristo Redentor es el principal corredor internacional entre Mendoza y Chile, y una de las rutas más transitadas de la cordillera. Por ello, las autoridades insistieron en la importancia de programar los traslados y respetar las indicaciones del personal de Gendarmería y Vialidad Nacional durante el operativo.