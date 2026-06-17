Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué

El Paso Internacional Los Libertadores cerrará este jueves 18 de junio, según informó la Coordinación Argentina. La medida se debe a las inestabilidades climáticas que existen en alta cordillera que afecta una transitabilidad para los usuarios.
Las autoridades informaron que no se permitirá el paso de ningún tipo de vehículo. Los motivos para cerrar el Paso Internacional Los Libertadores.
El Paso Internacional Los Libertadores cerrará este jueves 18 de junio, según informó la Coordinación Argentina. La medida se debe a las inestabilidades climáticas que existen en alta cordillera que afecta una transitabilidad para los usuarios.
Según informaron hay neadas y bajas temperaturas en ambos sectores que no garantizan condiciones seguras en el tránsito.
Las autoridades detallaron que el acceso hacia Chile, el tuniel internacional permanecerá cerrado desde las 8 horas de Chile y las 9 horas de Argentina
Durante ese período, no se permitirá la circulación de ningún tipo de vehículo, por lo que se recomienda a los usuarios planificar sus viajes con anticipación para evitar demoras o esperas en zona de alta montaña.
Los conductores pueden consultar el estado actualizado del paso y cualquier novedad a través del sitio oficial de los Centros de Frontera del Ministerio del Interior: https://www.argentina.gob.ar/interior/centros-de-frontera
El Paso Cristo Redentor es el principal corredor internacional entre Mendoza y Chile, y una de las rutas más transitadas de la cordillera. Por ello, las autoridades insistieron en la importancia de programar los traslados y respetar las indicaciones del personal de Gendarmería y Vialidad Nacional durante el operativo.