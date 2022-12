"No lo metan en problemas": cuidar a las personas en la empresa.

"Ellos son jugadores de fútbol, tienen su talento, tienen sus sueños, sus ilusiones y merecen ser respetados por eso", enfatizó el DT de la selección de Ecuador, mientras que sus conceptos fueron cerrados por aplausos espontáneos de los presentes.

El mundial que se está jugando en estos días en Qatar sea quizás el más cuestionado y discutido de los mundiales desde sus inicios, desde el proceso de designación de la sede con fuertes sospechas (y confirmaciones) de corrupción hasta la situación de los derechos humanos en Qatar incluidos el trato a las mujeres, minorías y otros derechos.

“Cazadores de utopías imposibles” es el título del libro que Gustavo Alfaro publicó el 15 de septiembre pasado. Allí el entrenador cuenta detalles de lo que fue la preparación del equipo para la clasificación. Escogió una frase del emotivo y conmovedor discurso que pronunció el 20 de marzo pasado, cuando Ecuador confirmó su clasificación. Allí dijo que sus jugadores fueron los artífices de este logro.

“Para mí llegar a un Mundial ya es un éxito, después la ilusión (por hacer algo grande) no se puede cuantificar, pero nosotros estamos muy ilusionados”, declaró Alfaro este sábado ante los periodistas. ”Nosotros siempre nos movimos detrás de un sueño, que era jugar esta Copa del Mundo”, insistió el DT.

Qué vemos más allá del fútbol

Vemos liderazgo y gestión de equipos, y en este caso, un líder cuidador.

¿Cuáles son las funciones de los líderes en las organizaciones?

Las conocidas y las que se esperan de ellos: establecer las estrategias, los planes, los objetivos, cohesionar el equipo de trabajo, saber comunicar, facilitar la integración de las personas, establecer responsabilidades.

En este caso incluimos el cuidado de “su” gente, función poco tenida en cuenta.

Si todas las otras funciones no se complementan con el cuidado no vamos a ser lo suficientemente eficientes.

Las definiciones del Oxford Languages nos puede agregar luz sobre lo que significa cuidar.

“Ocuparse de una persona, animal o cosa que requiere de algún tipo de atención o asistencia, estando pendiente de sus necesidades y proporcionándole lo necesario para que esté bien o esté en buen estado.”

Una empresa no es una familia ni un centro de salud, es cierto, pero no quita que los que dirigen una empresa no deban preocuparse por el bienestar de su gente, ¿qué mejor inversión? Entonces cuidar también pasa a ser una función de un dueño, un directivo, gerente o responsable de gestionar un grupo de personas.

También depende de qué tipo de empresa quiere tener tal directivo. Las relaciones interpersonales son avenidas de ida y vuelta. Las actitudes negativas en general siempre son respondidas con actitudes negativas, las actitudes positivas no siempre son recíprocas. Lo que sí sabemos es que nunca una actitud negativa será respondida con una actitud positiva.

También sabemos que las empresas más eficientes tienen una cultura de respeto por las personas, los trabajadores, empleados y funcionarios se sienten cuidados. Curiosamente no le cuesta más dinero a la empresa y no pierde de ganar. Al contrario son más rentables a lo largo del tiempo.

¿En qué circunstancias es necesario que aparezca la función del cuidador?

No siempre son muy claras esas situaciones, las circunstancias cambian según sean la cultura y valores de la empresa, en las empresas en las cuales las personas son “el corazón de la empresa” y no recursos habrá muchas más situaciones para cuidar que en aquellas en las cuales las personas son “figuritas reemplazables”

Las personas jóvenes con menos experiencia suelen ser más necesitadas de cuidados que aquellos más veteranos con años en la empresa. También es importante que el líder sepa leer las situaciones y estar atento a su equipo, en este caso alcanzó con una mirada sin palabras para comprender que ese jugador necesitaba ayuda para seguir.

Frente a qué hay que cuidarlos. En el ejemplo del DT y el jugador fue frente a una pregunta de un periodista. Difícilmente ocurran este tipo de situaciones en una empresa, pero sí pueden darse cosas parecidas cuando se está presentando un proyecto a un cliente, o tratando términos de comercialización con un proveedor, una pregunta que solo puede responder un directivo y no un empleado, una afirmación ofensiva o fuera de lugar, situaciones de acoso o abuso, sea físico o psicológico.

No cualquiera es cuidador

Cuidar significa prestar atención y ocuparse, lleva tiempo y esfuerzo y puede significar un desgaste para el que cuida, por eso es el primero que debe cuidarse.

Aunque parezca una redundancia para ser cuidador debemos saber cuidarnos.

En primer lugar debemos ser conscientes de nuestros recursos y de nuestras limitaciones, poner en juego lo que tenemos y aprender y practicar aquellos que nos son más escasos.

No necesariamente la función del cuidador es innata, debiera ser parte del entrenamiento y formación de todo directivo y persona que esté a cargo de gestión de personas.

En muchas ocasiones los consultores externos somos llamados para responder a la pregunta ¿quién cuida al cuidador? y acompañarlos en su proceso de aprendizaje y formación.

Comprendemos lo complicada que puede ser estas situaciones para los líderes, por eso recomendamos capacitarse en cómo llevar conversaciones difíciles y formación en inteligencia emocional para tener las herramientas necesarias para afrontarlo de la mejor manera.

Amigo lector: ¿En su empresa los líderes se encargan del cuidado de su equipo? ¿Hay espacio para el respeto y la complicidad frente a las dificultades?

*En colaboración con la Lic. Sofía Florín. Especialistas en Psicología Organizacional, Emprendedores y Empresas Familiares.