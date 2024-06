Luis Caputo, Javier Milei: La construcción del relato y la duda de quién gobierna

Crisis económica Los dólares no aparecen, por más esfuerzo que hagan Luis Caputo y Javier Milei

Para ser claros: no hay un solo dato real que sostenga las declaraciones del Ministro, el Presidente o sus seguidores.

El INDEC entierra a Luis Caputo.

Mientras el Banco Central lleva cuatro días vendiendo dólares en vez de comprar (se esperaba que adquiriera un promedio de 200 millones de dólares por día en plena temporada de cosecha gruesa), el riesgo país crece, los bonos y las acciones de empresas argentinas se desploman y crece el rumor que China reclamará el pago del 50 por ciento del SWAP, los funcionarios siguen en modo ver llegar el avión con invitados a la Isla de la Fantasia.

Horas después que Luis Caputo recuperara las viejas frases de gestiones anteriores que terminaron en el infierno el INDEC lo “cubrió con tierra” (como se dice popularmente) al dar a conocer los datos de actividad económica.

La recuperación marginal respecto al mes anterior no preanuncia ni muestra ningún paso de lo peor. Es más, los números comparados con el año anterior muestran caídas que directamente entierran cualquier posibilidad de recuperación con las políticas, o quizás sea mejor decir no políticas, que viene aplicando.

Según el INDEC la construcción en abril cayó 37.2 % respecto al mismo mes del 2023, en tanto que la actividad industrial en mayo se desplomó 16.6% sumando además un dato muy preocupante ninguna actividad marca, aunque sea una recuperación respecto al año anterior como se puede apreciar en el siguiente cuadro.

unnamed (7).png Los números de la actividad industrial son terminantes. La recuperación que declaman Luis Caputo y Javier Milei parece inexistente.

Luis Caputo y la recuperación que no se ve

La famosa frase libertaria de “no la ven” se hace carne, exactamente no se ve (ni dibujada) la recuperación del “lo peor ya pasó” del ministro Caputo.

Si a los números pasados se le suma la evolución de indicadores, que se puede ver día a día, la famosa V que el gobierno todavía agita no sólo es lejana sino que parece imposible en estas condiciones.

En un marco donde el Presidente aleja todo lo que signifique mejoras de ingresos, agita en forma inédita, y casi regodeándose de la desgracia ajena, que sumará 50 mil despidos y ceses de contratos en el Estado, no se ve rebote real alguno.

Recordemos que dos tercios del PIB argentino se explican por el mercado interno de esta manera sin recuperación de ingresos y movimiento del mercado interno cualquier recuperación o promesa de tal es ficción. Raro que Terminator que viene del futuro no lo haya visto.

Crece la preocupación sobre Javier Milei

Las dos apariciones públicas de Javier Milei en la jornada del miércoles no sólo incrementaron la preocupación sobre la persona del presidente (aunque nadie quiera decirlo en voz alta) sino que además dejan un sin fin de interrogantes de cómo avanzará el Gobierno.

Con una mano en el corazón quienes hayan visto el reportaje completo de The Free Press, (el conglomerado de medios californiano de apenas dos años de vida y claramente republicano liberal identificado con Donal Trump) tendrán que coincidir que asusta la entrevista, que no le sería soportada a cualquier otro dirigente de un signo político distinto y que está llena de definiciones que son causales de juicio político y declarar a Javier Milei no apto para sus funciones.

"Yo vengo de un futuro apocalíptico para evitar la debacle, algo así como Terminator"



Javier Milei remarcó que busca "alertar a Occidente para escapar de las ideas del socialismo".

Pero si eso no alcanzará, en su participación en la muestra agropecuaria santafesina mostró un desconocimiento absoluto de cómo funciona la Cámara de la cual fue miembro y del Estado en general, sumado a una catarata de insultos improcedentes para la investidura presidencial, parecen ser la mejor muestra de que Javier Milei y el Gobierno en general atraviesan su peor momento en seis meses.

Y, por ser fútbol, tenderemos un manto de piedad sobre la reacción del Presidente al encontrarse con el Pato Roberto Abbondanzieri en la muestra santafesina.

El abrazo entre el 'Pato' Roberto #Abbondanzieri y el Pte. de Argentina, Javier Milei.

Quién Gobierna en nombre de Javier Milei

Por tercer día consecutivo Manuel Adorni no brindará la conferencia de prensa habitual, nadie sabe quién toma las decisiones del Estado, no hay coordinación de la agenda internacional (como quedó demostrado con las idas y venidas sobre el próximo viaje a Europa) y la interna, dentro del seno mismo de los libertarios, se ha transformado en tan sangrienta como la un “partido tradicional”.

Mientras Guillermo Francos cierra acuerdos con gobernadores que contradicen todos los preceptos de Javier Milei, buscando cerrar la aprobación en el Senado de la Ley bases para lo cual la vicepresidenta convocó a una sesión especial el próximo 12 de Junio.

Las apariciones públicas del Presidente, su muestra permanente de desconocimiento de cómo funciona el Estado y su agresión permanente al resto del espectro político y social generan un ambiente enrarecido y muy perjudicial para la República que da lugar a preguntarse seriamente ¿Quién gobierna realmente este país?