Inteligencia Artificial, el nuevo cholulismo de los dirigentes de cabotaje

El ex presidente, siempre enamorado de las metáforas de dudosa calidad vinculadas al fútbol ahora suma las de la tecnología, sin comprender cuál es el debate mundial en torno a ellas. Macri subió al estrado de la Cena de la Fundación Libertad (el think tank de la derecha latinoamericana) y comenzó leyendo el discurso de su teléfono móvil para confesar al segundo párrafo que estaba leyendo las palabras que le había dictado la IA desde el GPT, para después entrar en su terreno de metáforas y mostrarse no preocupado sino asombrado por la transformación que trae la IA y el supuesto atraso de nuestro país en llegar a ello.