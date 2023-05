Inflación, elecciones y más, la respuesta siempre es política

Aprovechando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación Argentina todavía no dictó ninguna cautelar prohibiendo leer el domingo o escribir los sábados aprovecharemos para reflexionar un poco junto a ustedes de una semana que se promete caliente, inflación y elecciones 2023 mediante.

Mientras todos miran a los supremos con algún aire de preocupación porque crece la incógnita de hasta dónde pretenden avanzar (sobre todo después de la inédita clase de "economía constitucional" del Presidente de la Corte) hoy cuatro provincias concurren a las urnas mientras el equipo económico y parte del gabinete nacional terminan (según se dejó filtrar) una serie de medidas que intentarían controlar la disparada escandalosa del IPC. La pregunta es por qué ahora y no antes.

Lo pasado pisado; Lo que realizó como acción de gobierno Mauricio Macri no tiene vuelta atrás, lo de Alberto Fernández tampoco. Pero quedan 8 meses aun de gobierno enmarcado en un proceso electoral que complica aún más la cosas. Los índices alcanzados y el comportamiento de algunos sectores como indumentaria, hotelería y gastronomía y por supuesto alimentos demuestra que no es tiempo de tibios. La política de Mauricio Macri de pintar la cancha y dejar que jueguen no dio resultado, la de Alberto Fernández de “matarlos a diálogo” -como se bromea en los corrillos políticos- tampoco.