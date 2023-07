Dólar, salarios y FMI en centro de los día pre PASO 2023

Los salarios no logran recuperarse mientras el dólar sigue presionando a la inflación.

Mientras el dólar blue continúa su escalada de la mano de los especuladores de siempre, el Banco Central cosecha los primeros frutos del dólar agro comprando en lo que va de la semana 430 millones (por primera vez en mucho tiempo) y las pantallas de noticias tienen como preocupación principal que no los confundan con “pituquitos” la PASO 2023 se acercan inexorables.

El fin de semana se anuncia como movidito, no solo por la actividad de los candidatos, a lo que se suman las elecciones del Chubut y los rumores indican que entre hoy y mañana se podría conocer el acuerdo del Fondo Monetario Internacional con la Argentina, antes que comiencen las vacaciones de verano en el organismo el próximo martes.

Mientras, desde Juntos por el Cambio no hay diferencias en las propuestas económicas de los dos candidatos (la única apreciable es la capacidad de cada uno en su discurso) en el oficialismo la discusión por los ingresos de los trabajadores comienza a tomar algún espacio en la agenda de campaña.

Un tema de alto interés para los ciudadanos aparece invisibilizado en los discursos de la campaña rumbo a las PASO y no tuvo demasiadas variaciones a lo que se venía registrando.

Según el último informe del Centro de Economía Política Argentina los salarios en mayo crecieron 7,5% nominal quedando por debajo de la inflación de ese mes que como se recordará llegó al 7,8%. Por otro lado en la comparación interanual los salarios registran una caída de 1,8% en términos reales y pierden un 1,4% de poder de compra comparando con el comienzo de este Gobierno a fines de 2019.

El dólar blue sigue su camino ascendente mientras los salarios no logran recuper su perdida de poder adquisitivo.

Los salarios del sector privado registrado exhibieron una suba nominal de 8,1%, quedando por encima de la suba de precios del mes. Por su parte, en términos reales, pierden un 2.6% de poder de compra contra Mayo de 2022 y no logran recuperar poder adquisitivo comparado con diciembre de 2019.

En el caso del sector público, el desempeño en mayo fue del 8,5% en términos nominales, por lo que superó la suba de precios del mes y es el único sector que logra recuperar poder adquisitivo: se ubica 1,9% por arriba del poder de compra que tenía en el mismo mes de 2022, aunque también pierde con respecto a diciembre de 2019.

Los trabajadores no registrados debido a la estrecha vinculación que presenta la evolución del salario no registrado con el Salario Mínimo Vital y Móvil se realizó una regresión lineal para proyectar los 5 meses de los cuales no se dispone con información precisa: la evolución marca una baja en términos reales de 5,6% contra mayo del año pasado y una pérdida de poder de compra más moderada comparado con el último mes de 2019.

Datos crudos a los que los dirigentes y candidatos deberían prestar atención. En pleno proceso electoral la teoría política del primer metro cuadrado cobra una relevancia fundamental. La teoría asegura que el principal interés de quienes votan está marcado por sus condiciones de vida y en ello el salario es evidentemente no el primer metro sino el primer centímetro cuadrado de interés.

Bonus track: El último test pre PASO

Este fin de semana Chubut marcará el último test electoral antes de las PASO 2023. Juan Pablo Luque busca retener la gobernación de Chubut para el justicialismo para suceder a un Mariano Arcioni bastante criticado.

Desde la oposición el senador Ignacio Torres, confía en que la regular gestión de Arcioni lo ayude a sumar Chubut al hacer de Juntos por el Cambio. Por supuesto las encuestas no son de confiar por lo que habrá que esperar hasta la noche del domingo para saber quien utilizara a su favor el último test antes de las PASO