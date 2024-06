La verdadera razón detrás de la Separación entre Christian Nodal y Cazzu

La verdad tras la separación

Este video, que no se emitió en su momento, causó un revuelo, ya que Christian Nodal había anunciado la separación de manera oficial el 23 de mayo con un frío comunicado. "Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija, Inti", decía el comunicado.

Sin embargo, la grabación sugiere que la separación se dio de manera abrupta, alimentando especulaciones sobre una posible infidelidad. La reacción de Cazzu a la separación también fue significativa. Tras el anuncio de Nodal, la artista argentina compartió un mensaje en sus redes sociales que muchos interpretaron como indirectas hacia su ex pareja: "Los artistas somos una pantalla de lo que sucede en la vida real. Ustedes transitan con nosotros el amor, el desamor, los aciertos y los errores".

Embed "Cazzu":



Porque Christian Nodal lanzó un comunicado sobre su ruptura con Cazzu y su reciente relación con Ángela Aguilar.



“El amor no siempre funciona, nuestro ciclo juntos terminó de la mejor manera posible, fue un amor que nos dio el regalo más precioso, que es mi hija, en… pic.twitter.com/ipA4863CwH — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) June 11, 2024

Por su parte, Nodal defendió su nueva relación con Ángela Aguilar en un video en redes sociales. "Muchos se enteraron que oficialmente Ángela y yo tenemos una relación. Por respeto a mi ex pareja, mi hija, mi actual pareja, quería salir a darles un poco de contexto", explicó Nodal, negando cualquier infidelidad. "En esa relación jamás hubo terceros, no hubo una infidelidad, simplemente a veces el amor no funciona y ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo"./Infobae.