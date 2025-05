Graciela Alfano se metió en la polémica, defendió a la China Suárez y liquidó a Wanda Nara

En el programa radial “Basta Baby”, la ex vedette primeramente habló de Yanina Latorre: “ No estoy peleada con Yanina , no me peleo con las personas porque no tengo algo personal con nadie. Si una persona como ella me imprime la vida, me tengo que matar ”.

“Yanina hace una campaña fatal en contra de Eugenia. No sé a quién le mueve, hablé por privado con ella y le tiene que molestar. Lo sé porque me metí en la cuenta y con mi posteo tuve 500 comentarios de haters. Lo hacen en programas en vivo también”

Graciela Alfano1.jpg Graciela Alfano se posicionó a favor de la China Suárez y lapidó a Wanda Nara

“¿Qué pelotudez es la de ‘te robaron al marido’? Los matrimonios no los rompen nadie más que los cónyuges. El marido no te lo roba nadie porque hablamos de no cosificar a una mujer y los hombres no son un objeto para robar. El matrimonio se rompió por falta de amor o lo que fuera. No podés señalar a una persona que vino, que es nueva pareja de ese pibe, y hacerle toda una campaña en contra”, continuó.

Más tarde, Alfano se refirió a la conductora y reveló: “Le digo Wanda Nada” a lo que se explayó. “¿Por qué esta sociedad está tan interesada en una nada?”, apuntó al tiempo que lo comparó con la antigua Roma: “Los romanos con ‘pan y circo’ y es lo de siempre. Cuando el circo cae (...) Me da vergüenza ajena”.

“Tenemos argentinos brillantes a los que no se les da lugar. La televisión no hace dos dígitos de rating desde hace años y se cae en picada. ¿Por qué no dejamos entrar gente (...)?”, concluyó Grace.