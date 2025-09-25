Visita oficial

Los motivos del viaje de Hebe Casado a Perú

Hebe Casado estará en Perú hasta el próximo sábado. La vicegobernadora explicó las razones de su salida de Mendoza.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Política

La vicegobernadora Hebe Casado viajó a Perú para participar de la feria "Perumin 37 Convención Minera" e intentar atraer inversores internacionales para el desarrollo de proyectos mineros en la provincia de Mendoza. "Vamos con muchas oportunidades para que los inversionistas nos vean con buenos ojos", comentó.

En diálogo con NOTICIERO ANDINO, desde San Rafael, Casado afirmó que se trata de la "feria más importante de América" en cuanto a la actividad minera. Según explicó, estará en aquel país hasta el próximo sábado para asistir al evento, que comenzó el pasado 22 de septiembre.

Respecto al objetivo del viaje, la vicegobernadora señaló: "Tenemos 48 proyectos que ya están aprobados, y otros 27 van a ingresar en Malargüe Distrito Minero Occidental 2. Necesitamos que vengan, exploren y que, si encuentran lo que necesitamos, que puedan explotarlo también".

Hebe Casado, en búsqueda de inversiones

Sobre Perumin, declaró que son "ferias organizadas para relacionarse con diferentes invesores y empresas que se dedican a la exploración y explotación, y ofrecer las posibilidades que uno tiene". Detalló que esta convención es similar a las que se realizan en Canadá y Australia, donde el Gobierno provincial ha participado.

"A Australia fuimos cuando no teníamos ningún proyecto aprobado, ahora vamos con mucho más material, estudios geológicos más profundos y más oportunidades para que los inversionistas nos vean con buenos ojos", afirmó Casado,

"Tenemos todas las posibilidades, tenemos la misma Cordillera que Chile que tiene al cobre como principal producto de exportación hace 100 años. Nosotros tenemos esa montaña virgen", dijo Casado.

"El cobre, el litio, entre otros minerales, son muy necesarios para la revolución tecnológica que estamos viviendo", agregó sobre el potencial en Mendoza de la minería.
