Veterinarios advierten: este es el tiempo máximo que un perro o gato puede quedarse solo en casa

¿Cuánto tiempo puede estar solo un perro en casa?

Uno de los errores más comunes en época de descanso es subestimar el tiempo que un perro puede quedarse solo. Los especialistas aseguran que un perro adulto no debe estar sin compañía más de cuatro horas. Al ser animales muy sociales, los caninos necesitan atención humana constante para evitar conductas no deseadas. En el caso de los cachorros, la recomendación es aún más estricta: no más de dos horas solos.