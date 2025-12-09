9 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Cambios y decisiones

Según la astrología, dos signos del zodíaco vivirá un giro en su vida profesional esta semana

El horóscopo señala un movimiento laboral importante para dos signos y la astrología aporta las claves para entender de qué se trata.

 Por Analía Martín

La astrología muestra una semana de movimientos intensos que pueden empujar a un signo del Zodiaco a replantearse su rumbo laboral. Con energías que promueven evaluación, orden y crecimiento, el clima astral señala la llegada de una oportunidad que exigirá decisión y enfoque. Es un periodo ideal para asumir un desafío profesional inesperado.

Astrología y horóscopo: una semana de cambios decisivos

El clima energético de estos días indica que Virgo será uno de los signos más movilizados, especialmente en el trabajo. La fase menguante de la Luna en este signo marca un punto de inflexión en el que se impone revisar hábitos, estrategias y prioridades profesionales. Los virginianos podrían enfrentar un giro que los obliga a reorganizar su rutina, analizar acuerdos y ajustar planes de cara a fin de año. No se trata de tensión, sino de claridad: el cielo invita a hacer espacio para lo nuevo.

La influencia del Sol en Sagitario, acompañado por Venus y Marte, potencia aún más este impulso. El signo regido por Mercurio sentirá la necesidad de proyectarse hacia horizontes más amplios, incluso si eso significa abandonar una zona conocida. En Mendoza, donde diciembre suele traer balances laborales y definiciones de proyectos, esta energía puede traducirse en cambios internos, reestructuraciones o propuestas inesperadas.

signo virgo, astrología
El signo que debe prepararse para un desafío profesional

Aunque Virgo es el más impactado, Sagitario también podría experimentar movimientos. Con el Sol, Venus y Marte en su propio signo, los sagitarianos están en un momento de expansión que puede derivar en nuevos roles, estudios o responsabilidades. Para Sagitario, esta semana abre puertas profesionales que requieren valentía y visión larga, dos cualidades que este signo reúne con naturalidad.

signo sagitario, astrología
En el caso de Virgo, el foco está puesto en el orden práctico: ajustes en equipos de trabajo, redefinición de tareas o la llegada de exigencias que obligan a actuar con precisión. Para Sagitario, el motor es la motivación: oportunidades vinculadas a viajes, formación, proyectos creativos o iniciativas que amplían su campo laboral. Ambos signos pueden encontrar un punto de quiebre positivo, aunque cada uno lo vivirá desde un ángulo distinto.

La semana presenta un escenario fértil para cambios laborales significativos, especialmente para Virgo y Sagitario. Ambos signos están frente a un desafío que puede abrir un nuevo capítulo profesional, siempre que se mantengan atentos, flexibles y dispuestos a dar un paso más allá.

