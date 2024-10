celular adiccion.jpg Redes sociales: la técnica científica que ayuda a reducir el tiempo detrás del celular

De acuerdo con un artículo publicado por el español Oliver Serrano León, especialista en psicología, considera que es posible no utilizar el celular de forma frecuente, sobre todo por las redes sociales, por medio de una técnica conocida como JOMO una técnica que deriva de las siglas en inglés "Joy of Missing Out".