Ni en el living ni al azar: dónde colocar un frasco con arroz para atraer abundancia

Durante el mes de abril, personas realizan rituales con la intención de atraer abundancia y mejorar la energía del hogar. Uno de los populares es el del frasco con arroz y en esta nota te contamos dónde colocarlo para potenciar sus efectos.

De acuerdo con información de TN, el Vastu Shastra , la antigua disciplina de la India, afirma que el arroz es considerado un símbolo de prosperidad, estabilidad y crecimiento sostenido . Por eso, colocar un frasco con arroz se asocia con la atracción de buenas energías y bienestar económico.

El ritual del frasco con arroz y el punto clave para atraer la abundancia en casa

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No se recomienda ubicarlo en cualquier ambiente ni de forma improvisada , ya que su ubicación es clave para potenciar su simbolismo.

En ese marco, hay ciertos espacios del hogar donde cobra un significado especial. La cocina es uno de los más recomendados, ya que está directamente relacionada con la alimentación y la abundancia. También se sugiere ubicarlo en el sector sureste de la casa , asociado simbólicamente con la prosperidad y el desarrollo económico.

Otra opción es colocarlo cerca de la entrada, siempre en un lugar limpio y ordenado. Allí, se cree que puede ayudar a atraer energías positivas desde el exterior y favorecer un ambiente más armonioso.

Si querés potenciar aún más la energía de tu casa, existen otros rituales naturales que combinan ingredientes simples pero efectivos. Por ejemplo, el uso de limón y romero también se asocia a la limpieza energética y a generar ambientes más frescos y equilibrados. Descubrí este truco natural que sorprende a todos.