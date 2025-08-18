Pintarse las uñas es uno de los hábitos de cuidado personal más comunes. Para muchas mujeres mayores de 50, se convierte en una verdadera carta de presentación, ya que ayuda a resaltar y embellecer las manos. En esta nota, te contamos cuáles son los tres tonos que hoy marcan tendencia.
Ni aburridas, ni exageradas: los 3 tonos de uñas que son tendencia para mujeres mayores de 50
Los expertos coinciden en que el “Milky Nails” es una opción ideal, asociada a la frescura y la sencillez. Esta manicura se caracteriza por uñas cortas, en tonos rosados o blancos lechosos, logrando un acabado delicado y rejuvenecedor.
Por otro lado, el marrón chocolate se destaca como el color preferido para quienes buscan elegancia y sofisticación. Este tono transmite la esencia del “lujo silencioso” y es una elección segura, sin importar la edad o el estilo personal.
uñas pintadas
El marrón chocolate es la última tendencia para uñas
Finalmente, los diseños florales siguen siendo un clásico que nunca pasa de moda. Femeninos y minimalistas, funcionan bien en cualquier estación del año. La clave está en optar por motivos simples y delicados, para mantener la elegancia sin perder frescura. / TN