Ni aburridas, ni exageradas: los 3 tonos de uñas que son tendencia para mujeres mayores de 50

Pintarse las uñas es un clásico cuidado personal. Descubrí los 3 tonos que marcan tendencia para mujeres mayores de 50 y realzá tu estilo.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Pintarse las uñas es uno de los hábitos de cuidado personal más comunes. Para muchas mujeres mayores de 50, se convierte en una verdadera carta de presentación, ya que ayuda a resaltar y embellecer las manos. En esta nota, te contamos cuáles son los tres tonos que hoy marcan tendencia.

Los expertos coinciden en que el “Milky Nails” es una opción ideal, asociada a la frescura y la sencillez. Esta manicura se caracteriza por uñas cortas, en tonos rosados o blancos lechosos, logrando un acabado delicado y rejuvenecedor.

Por otro lado, el marrón chocolate se destaca como el color preferido para quienes buscan elegancia y sofisticación. Este tono transmite la esencia del “lujo silencioso” y es una elección segura, sin importar la edad o el estilo personal.

uñas pintadas
El marrón chocolate es la última tendencia para uñas

El marrón chocolate es la última tendencia para uñas

Finalmente, los diseños florales siguen siendo un clásico que nunca pasa de moda. Femeninos y minimalistas, funcionan bien en cualquier estación del año. La clave está en optar por motivos simples y delicados, para mantener la elegancia sin perder frescura. / TN

