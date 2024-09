Jardinería: los tipos de bambú que podés cultivar en tu jardín

Bambú Fargesia

El “bambú Fargesia”, es una variedad no invasiva, lo que lo hace perfecto para jardines más pequeños. A diferencia del Phyllostachys, sus raíces no se expanden descontroladamente, por lo que se puede plantar sin riesgo de que ocupe áreas no deseadas. Además, tolera muy bien el frío, lo que lo convierte en una excelente opción para climas más frescos.